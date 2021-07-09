Шествие в пандемию: Царский крестный ход разделил властей и епархию

Если власти Свердловской области не смогут договориться с местной епархией о формате и правилах проведения крестного хода во время фестиваля «Царские дни», посвященного 103-й годовщине со дня убийства последнего российского императора Николая II и его семьи, то его стоит отменить. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Этот ход — достаточно давняя и устоявшаяся традиция.

В Свердловской области цифры по заболеваемости коронавирусом не самые благополучные. Как правило, в этом мероприятии участвуют много приезжих людей — не только Екатеринбург, что уже немаловажное обстоятельство. Время еще есть для решения этих вопросов, но если не договорятся, то проводить ход нельзя», — сказал он

По мнению Онищенко, ни одна из сторон не должна ставить ультиматумы — им необходимо сесть и договориться: как организовать соцдистанцию и пускать ли только переболевших и привившихся.

«Конечно, огромную толпу собирать не нужно. Но чтобы проводить такие мероприятия, нужно было изначально попросить какие-то условия. Например, задать вопрос властям: «А при каких условиях мы можем пойти?» Вот это был бы конструктивный разговор в духе РПЦ. Хотя, конечно, и вторая сторона должна была сказать: «Это делать не нужно, не желательно, но, если вы настаиваете, то при вот таких условиях мы можем это сделать», — подчеркнул экс-глава Роспотребнадзора.

Между тем священнослужители, опрошенные «Газетой.Ru», разошлись во мнении о том, стоит ли проводить такое массовое мероприятие в условиях пандемии. Так, священник Николай Дубинин из Старого Оскола считает, что ход стоит отложить.

«Мы, христиане, во всех своих действия и поступках ориентируемся на Библию и Священное писание. Есть замечательные слова у апостола Павла, который пишет, что если какой-то мой поступок вводит в искушение или осуждение других людей, то он не будет так поступать вовек. Именно это высказывание может быть применимо к вопросу о проведении таких массовых мероприятий.

Если проведение крестного хода вызывает недопонимание или недовольство, возможно, следовало бы и отказаться от него на время, чтобы не подвергать искушению других. Я уже не говорю даже о риске их здоровью и жизни», — пояснил он.

С ним категорически не согласен отец Дмитрий из Норильска. «Проведение крестного хода, несмотря на эпидситуацию, рационально и необходимо. Так во все времена обращались к Богу во время каких-то мировых проблем на Руси. И сразу хочется задать всем этим чиновникам встречный вопрос: а рационально ли не закрывать метро, супермаркеты и стадионы?» — посетовал он.

Екатеринбургская епархия ожидает прибытия не менее 10-15 тыс. паломников на Царский крестный ход, который начнется ночью 17 июля, сообщил ранее ТАСС председатель отдела епархии по взаимодействию церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло.

Рядом с Храмом-на-Крови, который построен на месте расстрела царской семьи, планируется развернуть палаточный городок для проживания и отдыха паломников.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода и не будут перекрывать дороги, отметив, что идти на крестный ход самостоятельно опасно. Причиной он назвал сложную эпидемическую обстановку, вызванную распространением нового штамма коронавируса.

Однако митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) убежден, что ход состоится, несмотря на запрет

«Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых «мероприятий» и стала для десятков тысяч людей священной.

И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или «козьими тропами»? Это покажет время», — написал Кульберг в своем Telegram-канале.

По словам верующих, которые планируют участвовать в ходе, им важнее позиция епархии, нежели властей.

«Мы поедем на Крестный ход вечером из Перми. Для нас как для православных верующих все-таки важнее то, что говорит церковь и епархия, ведь они гораздо больше понимают в том, насколько в это непростое время для людей важен это ход. Ведь он в честь царской семьи, которая была причислена к лику святых. Мы с мужем обязательно поедем. Конечно, будем в масках, но для нас это очень важно», — рассказала «Газете.Ru» одна из участниц мероприятия Ксения.