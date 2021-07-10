Что известно о ЧП с прогулочным катером в Петербурге

В субботу днем, 10 июля, в Петербурге катер врезался в бетонное ограждение набережной. Инцидент произошел на Дудергофском канале, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На борту моторного катера «Bester 119» находились девять человек, в том числе трое детей, все они получили травмы.

«Все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы», — рассказали спасатели.

Уточняется, что у одного из пострадавших детей (4 года) перелом ноги, двое других детей (7 и 9 лет) получили ушибы. Кроме того, пострадали еще четверо мужчин и одна женщина – все они с переломами находятся в больнице.

Как сообщили источники «Фонтанки», один из пассажиров — мужчина 1971 года рождения — умер в больнице от остановки сердца. Капитан лодки, 61-летний Сергей Хренов, сейчас находится в городской больнице № 26. Его состояние, как заявили в стационаре, оценивается как тяжелое. Он в реанимации.

Отмечается, что в плавание Хренов отправился вместе с семьей и друзьями на личной лодке.

Версии произошедшего

Как утверждают свидетели, ЧП произошло по вине капитана катера Сергея Хренова: он якобы находился в нетрезвом состоянии, а само судно было перегружено. Однако визуальных признаков опьянения у капитана и пассажиров не было, указал, в свою очередь, вице-командор яхт-клуба «Балтиец» Максим Никонов, членом которого является Хренов.

В интервью «Пятому каналу» он пояснил, что перед выходом в плавание капитан любого судна проходит обязательный контроль. В журнал отчета вносятся личные данные, а также дата, время выпуска и швартовки судна, примерный район курсирования.

Выяснилось, что Хренов выходил в плавание 10 июля дважды. Первый раз — около 10:30. «Сергей член клуба более 20 лет. Сегодня в море выходил дважды. Второй выход закончился печально. Его пассажиры и гости нам неизвестны, к сожалению. Они вышли в районе 15:00. Мы, безусловно, не имеем права проводить каких-то тестов, но визуальных признаков алкогольного опьянения ни у капитана, ни у пассажиров не наблюдалось», — подчеркнул вице-командор.

Никонов добавил, что общался с пассажирами катера за полчаса до начала прогулки по Дудергофскому каналу. «Все произвели впечатление адекватных людей», — отметил он, добавив, что количество пассажиров в лодке не превышало рекомендованных норм — по его версии, на борту находились четверо взрослых и двое детей. Маломерные суда типа «Bester 119» могут перевозить не более шести человек.

В Северо-Западном управлении Следственного комитета России на транспорте по факту происшествия на Дудергофском канале возбудили уголовное дело. Полиция начала проверку по факту инцидента.