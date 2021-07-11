Третий раз за месяц: в Крыму опять пройдут ливни

Крымские власти предупредили местных жителей о надвигающемся шторме. По данным МЧС, в ближайшие часы будет сильный дождь и ветер до 25 м/с.

«МЧС Республики Крым информирует: штормовое предупреждение. В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», — говорится в сообщении республиканского ведомства.

Погоду в Крыму будет определять область пониженного давления, передает РИА «Новости». В понедельник воздух прогреется до 28-33°C, в горах до 21-27°C.

За месяц Крым уже дважды попадал в ЧС в связи с ливнями и штормами. 16-20 июня плохая погода привела к тому, что затопило Керчь и Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова. Власти ввели режим ЧС, пишет агентство.

Спустя две недели — 4 июля — из берегов вышли три реки. Паводок затронул в основном Бахчисарайский район, где выпали две месячные нормы осадков. Подтопило более 100 домов в трех селах, которые находились по течению рек.

Дома на полуострове подтопило, их жильцов эвакуировали. В настоящее время продолжается восстановление после непогоды. По словам главы региона Сергея Аксенова, одна из причин подтоплений в регионе — застройка русел рек.

«Мы сейчас видим, что зачастую в руслах рек стройки, которые были с нарушениями построены, в том числе создавали проблему для схода воды. Понятно, что должны были действовать службы соответствующие, но иногда и самовольные постройки мешали тому, чтобы эта вода сошла», — оправдался Аксенов на совещании в правительстве Крыма.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» 7 июля он рассказал, что в Крыму почти устранены последствия подтоплений.

«В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает», — заверил он.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного стихией, составила 12,5 млрд рублей.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено 7 июля и продлено до 8 июля. Спасатели отметили, что возможны чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением территорий и авариями на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Плохие погодные условия наблюдаются практически на всем черноморском побережье России. Разбираться с последствиями стихии пострадавшим помогали около полутысячи казаков Кубанского и Черноморского казачьих войск, пишет РИА «Новости» 8 июля.

Больше всего пострадал Сочи. Там на протяжении нескольких дней лил дождь, что привело к наводнению. Также в зону урагана попал Туапсинский район, годе эвакуировали 23 семьи и очистили около 700 м ливневых водостоков и 38 колодцев. От удара стихии пострадали и Архипо-Осиповка, и Адлеровский район. Тем не менее последствия подтопления нескольких улиц удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, кроме того, были очищены ливневые водовороты.