«Вынесем на голосование»: москвичей спросят об обязательной вакцинации

В конце июля в Москве пройдет онлайн-голосование по обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп москвичей. Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.
«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29–30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», — написал он в своем Telegram-канале .
В комментарии «Газете.Ru» Венедиктов пояснил, что это станет проверкой системы электронного голосования в Москве перед выборами в Госдуму. По его словам, система претерпела изменения: «Введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать».
«Поэтому первая задача — это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще [изучить] нагрузку на систему», — добавил он.
Венедиктов рассказал, что для тестирования системы выбирались вопросы, «которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены».
«Одним из таких вопросов является обязательность вакцинации, то есть не 60%, а 100% для определенных профессией. Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез», — сказал он.
Журналист отметил, что в голосовании будет указан список профессий и вопрос о том, каким из этих профессиональных групп нужна обязательная вакцинация. «Мы направим результаты в мэрию [Москвы], которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета их мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», — добавил он.
Голосование, по словам Венедиктова, пройдет на сайте «Госуслуг».
В России уже более 30 регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Первой об этом объявила Москва. По заявлению властей, работодатели ряда сфер должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой или однокомпонентной вакциной до 15 июля. Второй дозой — до 15 августа.
После этого о подобных мерах объявили в Подмосковье и других регионах. В основном, под обязательную вакцинацию попадают россияне, которые работают в сфере услуг, образования, медицины, а также тех сфер, работа в которых предполагает большое количество контактов. В то же время в Санкт-Петербурге, Севастополе, Башкирии и Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию только для госслужащих.
Тем временем власти европейских стран также озаботились проведением обязательной вакцинации. В понедельник, 12 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эту процедуру должны пройти все сотрудники больниц, домов престарелых и учреждений, где содержатся люди с инвалидностью. С 15 сентября власти будут «осуществлять контроль» и «применять санкции» в отношении непривитых.
При этом он заметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации власти республики будут решать вопрос об обязательной вакцинации для всех категорий граждан.
Немецкий коллега Макрона Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан ФРГ делать прививки от коронавируса.
«Общая цель будет достигнута только в том случае, если еще больше людей в нашей стране получат полную защиту в результате вакцинации. Только тогда варианты вируса, такие как текущий вариант «дельта», не заставят вводить новые ограничения», — подчеркнул президент Германии, отметив, что это поможет защитить граждан от серьезных последствий заболевания.
Ранее аналогичные заявления сделали канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава минздрава Йенс Шпан.