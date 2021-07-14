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Общество

«Доходит до инсультов»: почему важна постковидная терапия

Врачи рассказали, к чему приводит игнорирование реабилитации после COVID-19

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Семен Антонов/ТАСС
Игнорирование осложнений коронавируса может привести к серьезным последствиям для здоровья, сообщили «Газете.Ru» врачи. По их словам, патологии могут коснуться сердечно-сосудистой и нервной систем, а в особых случаях нарушить репродуктивные функции и ослабить иммунный статус пациента.

Пренебрежение реабилитацией после коронавируса несет риск сердечно-сосудистых осложнений, сообщил порталу V1.ru зампред комитета по здравоохранению администрации Волгоградской области Николай Алимов.

«Последствия от COVID-19 могут быть совершенно разные. Сейчас происходит рост сердечно-сосудистых заболеваний, профилактику которых проводили во время лечения. Возникают острые сосудистые катастрофы, которые проявляются спустя продолжительное время после перенесенного заболевания. К сожалению, переболев однажды, нет гарантии, что болезнь не проявит себя снова», — сказал он.

Помимо этого, осложнения также могут коснуться и центральной нервной системы, добавила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Осложнения могут быть самые разные, включая патологию центральной нервной системы: она проявляется в виде головных болей, нарушений сна, депрессивных состояний, нарушения обоняния, вкуса и даже слуха», — сообщила она «Газете.Ru».

Также последствия коронавируса могут вызвать нарушения иммунной системы и репродуктивных функций пациента, подчеркнул врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Излечение от коронавируса еще не означает, что мы не будем страдать от постковидного синдрома. Самый легкий постковидный синдром – это отсутствие обоняния до полугода, остальные изменения гораздо более серьезные и затрагивают нарушения иммунного статуса, в том числе и нарушения кровоснабжения тканей наших органов. Осложнения доходят даже до удаления молочных желез и яичников, образования инсультов и инфарктов», — сказал он.

Многочисленные осложнения связаны с тем, что коронавирусная инфекция размножается во всех органах и тканях человека: например, в сосудах, легочных тканях, центральной нервной системе и репродуктивных органах. При этом постковидный синдром встречается практически у всех групп пациентов, утверждает Тимаков.

«Постковидный синдром возникает у каждого второго человека старше 50 лет; у людей с хроническими заболеваниями – также у каждого второго; у молодых людей – у каждого пятого», — сказал эксперт.

Тяжесть патологии после коронавируса напрямую зависит от течения заболевания, уточнила Ткачева.

«Чем тяжелее был ковид, тем тяжелее протекает реабилитационный период. В этом случае дельта-штамм внес свой «вклад»: если он дает больше тяжелых форм ковида, значит у него и период реабилитации будет более тяжелый», — сказала главный гериатр Минздрава.

Эксперты объяснили, что постковидная реабилитация может снизить риск развития возможных патологий.

«Постковидная терапия заключается в контроле за хроническими заболеваниями, в установлении определенного режима дня, в ЛФК, а также в соблюдение диеты с достаточным количеством овощей, фруктов, богатых витаминами и микроэлементами. Могут быть дополнительные назначения, зависящие от вариантов постковидного синдрома», — рассказала Ткачева.

Помимо этого, пациент, перенесший ковид, должен раз в полгода проходить диспансеризацию, проверять биохимические параметры крови и делать УЗИ.

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