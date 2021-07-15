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Общество

Самолеты стоят в воде. В Шереметьево затопило летное поле

Из-за затопления части аэропорта Шереметьево 16 рейсов перенаправили в другие города

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Начавшийся во второй половине четверга сильный дождь привел к тому, что часть территории аэропорта Шереметьево оказалась подтоплена, в том числе — и взлетно-посадочные полосы. Однако взлет и посадка проходят в штатном режиме.

Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщили в четверг, 15 июля, представители экстренных служб.

На опубликованных видеороликах видно, как самолеты стоят в огромных лужах, дождь продолжается.

По словам очевидцев, летное поле аэропорта значительно затопило. Однако запрета на посадку в текущих метеоусловиях нет, передает Федеральное агентство новостей. Взлет и посадка проходят в штатном режиме.

«Самолеты садятся в Шереметьево в штатном режиме, несмотря на подтопление взлетно-посадочных полос. При этом несколько вылетающих рейсов были задержаны», — передает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту. По состоянию на 15.24 мск, в Шереметьево задерживались 25 вылетов. При этом три рейса были отменены. Кроме того, часть летевших в Шереметьево самолетов была направлена в другие города и аэропорты — речь идет о 16 рейсах.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержек в расписании нет.

В связи с интенсивным дождем и неблагоприятными погодными условиями в аэропорту введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Шереметьево.

«В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров», — сообщила глава пресс-службы аэропорта Анна Захаренкова. По ее словам, сейчас терминалы аэропорта функционируют в стабильном режиме, обслуживание пассажиров происходит согласно регламентам.

«Также службы аэропорта Шереметьево в оперативном режиме устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. При этом стоит отметить, что проводимые работы никаким образом не влияют на обслуживание пассажиров», — добавили в пресс-службе.

Подтопления и поваленные деревья

Во второй половине четверга на некоторые районы Москвы и области обрушился ливень с грозой. Власти порекомендовали ресторанам закрыть летние веранды, а жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.

По прогнозам МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ожидается, что вероятность кратковременных дождей и грозы сохранится до полуночи, град может достигать трех сантиметров.

На данный момент подтоплены около 10 улиц в Москве, из-за сильного ветра повалены 20 деревьев, одно из них упало на детскую площадку. Повреждены несколько припаркованных машин. Информации о пострадавших пока нет.

Как вести себя жителям

Около 300 бригад Мосводостока выведены на улицы из-за проливного дождя, отмечается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В некоторых районах российской столицы вновь отмечены сильные подтопления.

В свою очередь, департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рекомендует во время грозы не ходить вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы.

Жителей также просят не прятаться под деревьями и высокими металлическими конструкциями и не парковать в подобных местах машины.

«Водителям следует прекратить движение, плотно закрыть окна и двери и включить аварийные огни. Во время непогоды может быть затруднено движение и повышается риск аварий. Кроме того, рекомендуют отойти на расстояние 30 метров от велосипеда или мотоцикла, чтобы переждать непогоду. В случае необходимости надо звонить по телефону 101 или 112», — говорится в сообщении ведомства.

Смерч при ясной погоде

Главное управление МЧС России по Московской области распространило аналогичное экстренное предупреждение.

В Мытищах местные жители опубликовали видеокадры, как при ясной погоде там образовался смерч.

В пятницу, 16 июля, в столице прогнозируют +30 градусов, а в предстоящие выходные снова возможны ливни и грозы, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что кучево-дождевые облака во второй половине этой недели лишь немного освежат воздух — до +25…+30 к 18 июля.

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