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Общество

Что известно о готовившемся теракте в Москве

В ФСБ рассказали подробности задержания террориста

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве. Оперативники задержали мужчину, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ России. По их словам, он контактировал с членами международных террористических организаций, которые находятся в Сирии.

«Федеральной службой безопасности на территории Москвы предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении ведомства.

Как следует из видео задержания предполагаемого террориста, распространенного ФСБ, мужчину задержали возле одного из гаражей.

На записи видно, как трое оперативников поймали мужчину, направлявшегося к тайнику. Там сотрудники ФСБ обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, личность задержанного не раскрывается в интересах следствия. Возбуждено уголовное дело.

Предотвращенные теракты в Москве

5 июля ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов Москве: 29 июня в столице задержали мужчину, готовившего с сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением холодного и огнестрельного оружия.

1 июля в Москве задержали россиянина, готовившего подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан.

Борьба с экстремистами в других регионах

8 июля сотрудники ФСБ задержали в недостроенном доме села Иглино 26-летнего жителя Башкирии. Молодой человек оказался сторонником запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Он планировал совершить атаку в Уфе.

«По указанию боевиков, готовил теракт против одного из объектов правоохранительных органов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

У террориста изъяли самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления бомбы. В его телефоне обнаружили переписку с членами террористических структур, передает ГТРК «Башкортостан».

В Московской области был задержан 21-летний иностранец, которого подозревают в подготовке теракта, сообщила 9 июля газета «Подмосковье сегодня».

По данным представителя ГУ СКР по региону Ольги Врадий, приезжий входил в состав «Исламского государства» (организация запрещена в России как террористическая). Как рассказали в ведомстве, злоумышленник в июне разработал план по совершению теракта в столичном регионе. Для создания взрывчатки он приобрел все необходимые инструменты, компоненты и оборудование.

15 июля в Саратове вынесли приговор местному жителю, размещавшему в интернете призывы к экстремистской деятельности. Как передает ИА «ЖКХ-64», мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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