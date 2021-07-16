Миллионы на креатив: первое заседание Президентского фонда культурных инициатив

В Москве в Музыкальной студии М.А.М.А Игоря Матвиенко 15 июля прошла пресс-конференция по итогам первого заседания экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив. В состав совета вошли представители творческого, креативного и образовательного сообществ, а также деятели культуры и искусства. Совет утвердил порядок проведения независимой экспертизы проектов и формирования состава линейных экспертов конкурса.

Деньги для талантов

Фонд культурных инициатив был создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением федерального правительства на проекты в области культуры, искусства и творчества в текущем году выделена колоссальная сумма в 3,5 млрд рублей. Ожидается, что благодаря фонду уже в этом году на конкурсной основе будет профинансировано около полутора тысяч креативных команд.

Грантовую поддержку смогут получить те представители культурного сообщества, которые до сих пор не были охвачены вниманием государства. Перечень соискателей очень широк – это некоммерческие организации (за исключением государственных), муниципальные учреждения, негосударственные учреждения культуры, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Ограничений по сумме грантов нет, заявки делятся на категории: до 500 000 рублей, от 500 000 рублей до 3 млн рублей, от 3 млн рублей до 10 млн рублей, свыше 10 млн рублей.

Итоговая сумма будет зависеть от сути и масштаба проекта, правильности его оформления и подачи документов. Результаты конкурса будут подведены не позднее 15 сентября, однако реализация заявленных проектов может начаться с 1 июля 2021 года.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал на пресс-конференции, что на сегодня уже есть порядка 10 000 заявок (то есть открыто 10 000 личных кабинетов, в которых люди начали заполнять заявки), их прием начался 15 июня и продолжится до 30 июля, то есть у потенциальных соискателей осталось меньше двух недель.

«Я думаю, что эта цифра увеличится минимум вдвое. Мы готовы к тому, что пик придется на последнюю неделю, но призываю не доводить до этого, потому что сейчас еще есть возможность подать заявку и получить обратную связь о том, что не так с технической точки зрения, что нужно исправить, чтобы ваша заявка была оценена экспертами в полной мере. Сейчас по аналитике, которая у нас есть, мы идем с превышением средних показателей», — отметил Карманов.

При рассмотрении заявок эксперты будут применять 10 критериев оценки. Среди них актуальность и общественная значимость проекта, соответствие творческой концепции проекта тематическому направлению, логическая связность и реализуемость проекта, уникальность творческой концепции, реалистичность бюджета, масштаб реализации, значимость и успешность опыта заявителя, объем собственного вклада, соответствие опыта и компетенций команды планируемой деятельности и партнерская поддержка проекта.

Проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать одному из 8 тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи» и «Многонациональный народ».

«Наша главная задача сейчас — донести информацию до команд, для которых этот конкурс и организован. У коллективов есть уникальная возможность, даже если их никто не поддерживает, подать заявку с интересной идеей, пройти отбор и доказать, что эта идея жизнеспособна», — подчеркнул Роман Карманов.

Оценивать заявки будут независимые эксперты — только сегодня экспертный совет рассмотрел список специалистов из 130 фамилий, а в итоге предполагается привлечь около 250 профессионалов.

«Схема выглядит следующим образом: заявка попадает в систему Президентского фонда культурных инициатив, затем ее смотрят специальные сотрудники, которые валидируют заявку, то есть оценивают техническую правильность подачи, наличие всех документов, расчета бюджета, соблюдения этапности и так далее. Затем эти заявки случайным образом поступают к двум независимым экспертам: ни руководство фонда, ни главный экспертный совет не знают, кто это будет. Это обеспечивает справедливость и отсутствие влияния на получение средств. Все заявки будут оценены по 10 критериям (от 1 до 10 баллов по каждому из них), результат умножается на коэффициент соответствующего критерия, и мы получаем общую цифру», — рассказал Карманов о процессе оценки.

Затем на основании выставленных баллов будет составлен рейтинг заявок, который отправят на рассмотрение большого экспертного совета. Он может либо спасти какую-то заявку в спорной ситуации, либо скорректировать решение в случае, если предполагает, что экспертиза была проведена ненадлежащим образом. Оборот компании-заявителя на принятие решения о выдаче гранта не влияет, подчеркнули организаторы конкурса.

Поддержка творчества

Предсказуемо много вопросов возникает вокруг процедуры подачи заявки и заполнения необходимых документов. Представители фонда понимают, что чтение положения о конкурсе для творческого человека может быть не очень простым, но уверяют — сделано все возможное и невозможное, чтобы максимально упростить для творческих людей вход на конкурс.

«В частности, из положения убраны очень многие зацепки, мимо которых можно было не пройти, сейчас там осталось только основное. Поэтому вход максимально несложный, но мы понимаем, что даже этот несложный вход надо пройти, и не каждый может, скажем, составить бюджет. При этом творческий человек должен учиться это делать – учиться описывать свой проект, излагать идею в виде некоего протяженного процесса с результатом, и, соответственно, заниматься деньгами: искать деньги, учиться убеждать, что эти деньги нужны, и за них отчитываться», — пояснил Роман Карманов.

Заслуженный артист РФ, композитор, продюсер, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко отметил, что фонд запустился именно в тот момент, когда творческая индустрия испытывает наибольшие трудности.

«Уже практически полтора года в нашей индустрии люди сидят без работы. Мы сейчас не говорим про больших артистов, мы говорим о звукорежиссерах, операторах, гримерах, стилистах: с одним артистом работает около 20 человек. И когда у артиста нет концертов, все эти люди остаются без работы. Концертов нет — индустрия упала. Поэтому фонд – это идеальная возможность для таких людей, чтобы подать заявку, причем даже в случае небольших проектов», — говорит он.

По его словам, у организаторов конкурса нет задачи отсеять или убрать соискателей, наоборот, будет сделано все, чтобы достойные получили необходимые средства.

Народный артист РФ, художественный руководитель «Московского губернского театра» Сергей Безруков также видит огромные плюсы конкурса для поддержки культурных проектов, в первую очередь в регионах.

«Я рад, что заявки на гранты Фонда культурных инициатив могут подавать муниципальные детские театры. Сегодня я узнал, что даже если заявка оформлена неверно, самое главное — ее быстро подать. Пока вы ждете, пока вы готовитесь, время уходит. Подайте — даже если что-то не так, эксперты и про профессионалы подскажут, если есть какая-то техническая ошибка или нюансы, есть возможность что-то исправить и подать заявку заново», — отметил Безруков.

Важный аспект – в данном случае грант не привязан к условиям софинансирования, как ряд других государственных программ поддержки культуры (например, проект «Единой России» для детских региональных театров «Театр детям», где финансирование осуществляется из пропорции 50/50 и поддержка властей субъекта является обязательной).

«В муниципальных театрах много замечательных, творческих людей, которые очень хорошо развиваются. Поэтому теперь, когда у них есть возможность привлечь гранты, я рад об этом объявить», — заключил Сергей Безруков.

Народный артист Российской Федерации, генеральный директор-художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман также считает фонд и проводимый им конкурс серьезным подспорьем для развития культуры в стране.

«Потрясающая идея, что такой фонд создан. Слово «фонд» — это уже хорошее слово, которое говорит о том, что там собираются деньги. Слово «культура» — тоже прекрасное слово, это то, чем мы отличаемся от животных, потому что они нас понимают, выполняют наши команды, но они не могут прочитать Толстого, послушать Чайковского, сходить на выставку или разбираться в современном искусстве. И «инициатива» прекрасное слово, потому что на этом слове держится весь прогресс человечества. Мне кажется, что это очень важно для будущего государства, потому что это отвечает рецепту от главных болезней, которые сегодня существуют в нашем обществе», — поделился мнением Бертман.

Он также поднял вопрос о проблеме оттока талантов из регионов в частности и из страны в целом. По его словам, если талантливые молодые люди уезжают из родных городов учиться в Москву, то обратно они уже не возвращаются, и либо остаются в столице, либо перебираются работать за рубеж.

«В классическом музыкальном искусстве это связано с тем, что мы не зависим от языка — опера поется на языке оригинала, музыканты играют на языке космоса, и во всех странах мира он един, и поэтому любой обученный талант пользуется огромным спросом. И он уезжает, потому что условия для того, чтобы творить, за границей намного лучше в смысле финансов. Поэтому, мне кажется, все, что делается для того, чтобы эти таланты получали развитие в нашей стране — это гигантское дело для будущего», — считает Дмитрий Бертман.

Впервые подразумевается, что в конкурсе будут участвовать не только сфера творчества либо классического академического искусства, но и представители креативных индустрий.

Директор «Роскультцентра» и фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова рассказала, что креативная индустрия охватывает как минимум 14 отраслей — там, где возникает авторское право, патент, там, где есть творческий, интеллектуальный продукт человека: музыка, литература, урбанистика, архитектура, компьютерная графика, IT, арт и так далее.

«Теперь нам нужно не подвести. Говорить о том, чего не хватает, мы с вами очень часто умеем хорошо, а теперь создано, и давайте покажем, что это была не просто просьба и не просто обозначенный барьер в воздух, а необходимость. Показать это мы можем только прислав качественные заявки, как можно больше: от ИП, от ООО, от ваших креативных команд, потому что от этого будет точно зависеть денежный фонд на следующий год. Если в этом году это и так феноменальная цифра в 3,5 млрд рублей, то, если мы покажем эффективность и пришлем как можно больше качественных проектов, то в следующем году эта цифра будет расти. И это точно повлияет на развитие всей креативной экономики страны», — заключила Абрамова.