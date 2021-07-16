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Общество

Как пилоты Ан-28 смогли посадить самолет с двумя отказавшими двигателями

Герой РФ призвал поблагодарить пилотов, посадивших Ан-28 в Томской области

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ТАСС
Даже при благоприятной высоте у пилотов Ан-28, экстренно севшего в Томской области, было не более двух минут, чтобы выбрать площадку для посадки. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов. Если же самолет снижался менее чем с 1,5 тыс. метров, экипажу пришлось садиться «куда придется». В свою очередь летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов призвал руководство авиакомпании «Сила» объявить экипажу благодарность.

Пропал с радаров

В пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила»), совершавший рейс по маршруту Кедровый-Томск, пропал с радаров.

После исчезновения самолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

В Главном управлении МЧС по Томской области журналистам рассказали, что в 17:00 по местному времени сработал аварийный маяк в Бакчарском районе. На поиски пропавшего Ан-28 вылетел вертолет Ми-8 с медиками и спасателями.

Позднее самолет был найден. Все пассажиры и члены экипажа оказались живы.

«Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в 160 км от населенного пункта Колпашево в Томской области», — сообщили «Газете.Ru» в МЧС России.

По данным ведомства, на борту находились 18 человек. Вертолет Ми-8 доставил 12 пассажиров из села Бакчар в Томск, еще шестерых отправили туда же на автобусе.

Пилот Анатолий Прытков, управлявший Ан-28, получил перелом ноги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще один человек получил «легкие травмы».

«Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины», — сказали агентству в пресс-службе областной администрации.

Второй пилот Ан-28 Фарух Хасанов назвал причиной экстренной посадки отказ обоих двигателей, передает ТАСС. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия.

«Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы — самое главное», — сказал Хасанов.

Об отказе двух двигателей рассказал и один из пассажиров, его слова приводит издание Baza.

«В полете отказали два двигателя, одновременно. Это было обледенение — они покрылись льдом и не заводились. Дальше нашли место для посадки подходящее, планировали, гасили скорость. При посадке цепляли деревья, а коснувшись земли, самолет уткнулся носом и перевернулся», — сообщил он.

Пока пассажиров и экипаж не нашли спасатели, они организовали небольшой лагерь и разожгли костер, так как думали, что могут остаться там на ночь, добавил пассажир.

«Придется садиться туда, куда придется»

Летчик-испытатель, герой России Анатолий Кнышов призвал руководство авиакомпании «Сила» объявить благодарность пилотам, совершившим жесткую посадку.

«Они, слава богу, были натренированы и благополучно совершили посадку — в соответствии с инструкцией эксплуатации самолета данного типа. Руководство может оценить их мастерство: объявить благодарность, потому что такие случаи не так часто бывают. Либо просто сказать: «Ну, спасибо, ребята, что вы так правильно себя повели»», -— сказал он «Газете.Ru».

Эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что если полет с одним двигателем возможен, то в случае поломки обоих экстренная посадка неизбежна.

«Самолет с одним двигателем летает и можно спокойно продолжить полет. Если отказали оба, тогда да — только экстренно садиться», — пояснил он.

Спешность посадки зависит от высоты, добавил эксперт.

«Если она маленькая, то придется садиться туда, куда придется, потому что самолет без двигателей не летит, он планирует. Если высота от 1,5 до 3 тыс. метров, у пилота будет минуты полторы-две, чтобы найти площадку для посадки», — объяснил Власов.

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