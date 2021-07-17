Сколько лет проживут россияне, родившиеся в 2020 году

Почти везде в России наблюдается снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году. Этот показатель — число лет, которые в среднем должен прожить человек, родившийся в этом году. Среди антилидеров — Чечня, Ненецкий автономный округ, Липецкая область и Дагестан.

Росстат подсчитал, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех субъектах Российской Федерации, кроме Севастополя. Статистику опубликовало издание РБК.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это количество лет, которое в среднем предстоит прожить человеку, родившемуся в данный год. При этом должно быть соблюдено одно условие: на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, в которой родился человек. Об этом говорится в пояснениях Росстата.

Наиболее значительные «потери» в ожидаемой продолжительности жизни зафиксированы в Чечне — там произошло сокращение на 3,8 года (5%) по сравнению с 2019 годом. Таким образом ожидаемая продолжительность жизни для людей, родившихся в 2020 году в этом регионе, составила 72 года.

Показатель серьезно уменьшился и в Ненецком автономном округе — на почти 3 года (3,8%). Третье место по снижению заняла Липецкая область — на 2,8 года (3,7%).

Тройка регионов, в которых сохраняется самая высокая продолжительность жизни: Ингушетия — почти 81,5 года, Дагестан— 76,4 года, Москва — 76,2 года.

В целом по России ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года, до 71,54 года. При этом он упал примерно одинаково, как для женщин, так и для мужчин — на 1,75 года. Показатель снизился впервые с 2003 года, замечает РБК. В то же время разрыв между полами по продолжительности жизни в России остается одним из самых высоких в мире — женщины в среднем проживают 76,4 года, женщины — 66,5 года.

До пандемии — с 2009 по 2019 год — ожидаемая продолжительность жизни в России прибавила 4,4 года. По словам эксперта из МГУ Ирины Калабиховой, «в 2020-м мы откатились [по этому показателю] на уровень 2015–2016 годов».

Она также заметила, что негативное влияние на ожидаемую продолжительность жизни оказал уровень избыточной смертности, к которому привел коронавирус.

Росстат также посчитал прирост общей смертности в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Так, в Чечне прирост общей смертности в 2020 году составил 47%, в Дагестане — 32%, в Липецкой области — 24%, что также является наибольшими значениями среди других российских регионов.

Как отмечает РБК, в 2020 году в целом по России этот показатель стал больше на 18,9%, то есть показатель избыточной смертности составили более 340 тыс. человек. Из данных Росстата, на которые ссылается издание, следует, что почти половина летальных исходов годового прироста вызвана непосредственно COVID-19 в качестве основной причины смерти.

В последние недели в России практически ежедневно обновляются суточные антирекорды смертности из-за коронавируса. Максимальное значение этого показателя за все время пандемии было зафиксировано 15 июля. Тогда в России из-за последствий коронавируса за сутки умер 791 пациент. Всего за время распространения коронавируса в стране зафиксировано свыше 147,6 тыс. летальных исходов.