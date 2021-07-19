Отмена QR-кодов в Москве и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Отмена QR-кодов в Москве и Подмосковье, встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель и предостережение главы МОК Томаса Баха — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Этот обзор начнем с борьбы против коронавируса. Столичные власти с понедельника идут на некоторые послабления ограничительных мер, что вызвано ощутимым прогрессом в вакцинации населения.

Но, как пишет «Адекват», меньше всего хотелось бы, чтобы отмена с понедельника QR-кодов в Москве и Подмосковье была прочитана широкой публикой как, «кто еще не привился, можно не прививаться». «Такое прочтение этой новости было бы очень грубой ошибкой», — настаивает канал. — Прививаемся не для Собянина с Воробьевым, прививаемся для себя, своих детей и своих стариков. И вопрос, пустят без прививки в кабак или нет, при принятии этого решения объективно имеет примерно десятый номер. Что и призываю услышать всех имеющих уши».

От сводок антиковидной борьбы перейдем к экономике.

Кабмин подготовил на прошой неделе ряд мер, направленных на развитие регионов. Новое использование правительством незапланированного профицита бюджета (не в кубышку, а в развитие) трансформировалось в оказание финансовой поддержки региональных инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций, пишет экономист Никита Кричевский.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все эти меры позволят развивать реальный сектор, повысить инвестиционную привлекательность регионов, поддержать бизнес, создать больше новых рабочих мест и «в конечном итоге – улучшить качество жизни наших граждан».

Так, правительство берет в свои руки денежно-кредитное стимулирование, демонстрирует эффективные способы работы с бюджетным профицитом и перенимает прогрессивный китайский опыт, когда финансирование идет не конкретным компаниям, а региональным администрациям, которым лучше знать, как грамотно распорядиться деньгами.

Так, регионы получат льготное финансирование по ставке не выше 3% на срок не менее 15 лет для реализации, в первую очередь, проектов ГЧП. Это ЖКХ, дороги, социалка, на развитие которой регионы выделяют значительные средства, но их, как всегда, не хватает.

Предусмотрены льготные займы под 4% годовых на 15-30 лет, средства на которые будут привлечены за счет облигаций; это позволит профинансировать компании реального сектора, а также аграриев и МСП. Если будет привязка ко вновь созданным рабочим местам – получится золото.

Очень важна поддержка в 100 млрд руб. на обеспечение региональной сбалансированности 56 регионам. Оперативно устраняется финансовый перекос: регионы, уплачивающие значительные объемы налогов в центр, часто остаются ни с чем.

«Регионы почувствуют внимание правительства», делает вывод профессор в своей «Антискрепе». А подкреплено [это внимание] конкретными денежными вливаниями. «Что принципиально – на срочной, возвратной и платной основе», — подчеркнул Никита Кричевский.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский намерен был представить канцлеру Германии Ангеле Меркель аргументы в пользу остановки строительства «Северного потока-2».

«Жнлания Зеленского сюрпризом для немцев не стали, — считает «Мейстер». — Поэтому они не стали тратить лишнее время на переговорах и заведомо уведомили гостя о своей позиции: официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил о неизменности позиции ФРГ по проекту, и о том, что эта позиция известна украинской стороне».

«В то же время Минэкономики ФРГ отчиталось о процессе технической приемки СП-2.Таким образом, миссия Зеленского потерпела крах, даже не начавшись», — подчеркнул канал.

Тем временем в ЮАР дело потихоньку движется к гражданской войне, заметил ИА «Стекломой».

«Беспорядки вспыхнули на прошлой неделе, после того как экс-президента республики Джейкоба Зуму посадили в тюрьму по делу о коррупции. 78-летний Зума – ветеран борьбы с режимом апартеида, в свое время отсидел десять лет в тюрьме на острове Роббен, где мотали срок практически все негритянские активисты во главе с Нельсоном Манделой. В 2009 году Зума стал 4-м президентом ЮАР и правил республикой до 2018 года.

<...> В общем, приговор своему вождю негритянские активисты расценили как сигнал к действию. Если в США «мирные протестующие» воровали бухло, кроссовки и телевизоры, то их «коллеги» из ЮАР решили играть по-крупному. Сразу после оглашения приговора бандформирования мирные протестующие начали блокировать основные автотрассы страны и нападать на большегрузы, везущие продукты и топливо. За несколько дней в Йоханнесбурге, Дурбане и других городах республики были разграблены и сожжены свыше 300 торговых центров и продовольственных складов.

Объекты атаки позволяют говорить о спланированных террористических акциях: так, в провинции Квазулу-Натал был разграблен и сожжен главный распределительный центр южноафриканской компании Value Logistics, отвечающий за оптовые поставки продовольствия по всей стране. Т.е «мирные протестующие» целенаправленно разрушают продовольственные и логистические цепочки страны. <...>

Промежуточный итог: 75 погибших, 1200 арестованных. Ни полиция, ни армия не контролируют ситуацию (в стране до сих пор не объявлен режим ЧС)», — описывает ситуацию канал.

На новость о том, что фонд «Круг добра» закупит третий препарат для лечения пациентов со СМА, обратил внимание РИАN.

Речь идёт о самом дорогом в мире лекарстве «Золгенсма», которое помогает детям со спинальной мышечной атрофией жить полноценной жизнью и развиваться вместе с ровесниками. Подавляющее большинство родителей, чьим детям диагностируют эту редкую болезнь, просто не могут собрать нужную сумму для покупки этого препарата. Именно в такие моменты им на помощь приходят благотворители.

Глава «Круга добра» Александр Ткаченко отметил, что за полгода существования фонда его командой проделана колоссальная работа: «Больше тысячи детей уже получили лекарственные препараты, для еще более трех тысяч препараты будут закупаться в ближайшее время — сейчас они на стадии заключения госконтрактов. На закупку лекарственных препаратов направлено порядка 30 миллиардов рублей».

«Золгенсма» — третий препарат, утвержденный решением экспертного совета, два других — «Нусинерсен» и «Рисдиплам» — уже закуплены и поставлены детям.

Ну, и наконец, о спорте.

Глава МОК Бах предостерег спортсменов от любых политических протестов в ходе церемоний награждения на предстоящих Олимпийских играх в Токио

«Пьедестал и церемония награждения медалями созданы не для политических демонстраций. Они созданы для того, чтобы почтить спортсменов и тех, кто завоевал медали за спортивные достижения, а не за их личные взгляды», - заявил он в интервью газете Financial Times.

Томас Бах подчеркнул, что Олимпиада должна объединять народы и страны, а не разобщать

«С этим, конечно, не поспоришь... Но вот что будет, если таковой демарш произойдет? Увещевать-то, конечно, можно - а если все-таки кто-то решит устроить «политическую демонстрацию»? Медаль отберут? — вопрошает «Доктор прописал». — Кстати, вариант, насчет медали-то. Быстро охоту к «демонстрациям» отобьет».

На этом все!

До следующей недели...