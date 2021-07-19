Высокая температура после прививки. В каком случае стоит идти к врачу

Легкая лихорадка после вакцинации — нормальное явление. А вот температура выше 40 градусов, сохраняющаяся больше двух дней, редко является побочным эффектом от прививки — чаще всего она сигнализирует о том, что пациент подхватил коронавирус за некоторое время до или вскоре после вакцинации, рассказали «Газете.Ru» врачи. В таком случае они советуют обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.

Сохраняющаяся больше двух дней высокая температура после прививки может сигнализировать о том, что человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации. Об этом «Газете.Ru» сообщила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Нужно помнить, что, когда мы вводим вакцину, длительная температурная реакция может быть как на прививку, но это встречается редко, так и быть совпадением — то есть температура может быть вызвана другой инфекцией, в том числе и коронавирусной.

В момент введения вакцины нет еще антител, а через несколько дней после укола может быть проявление COVID-19, когда инкубационный период закончится. Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — сказала Ткачева.

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган советует пройти ПЦР-тестирование в случае длительной температурной реакции. «Вы и члены вашей семьи должны оставаться дома до получения результатов», — призвал он.

Вместе с тем медики отмечают: высокая температура, сохраняющаяся не дольше одного-двух дней, является нормой. «Также может быть слабость, неприятные ощущения в месте инъекции — это свидетельствует о воспалительной реакции организма в ответ на введение вакцины», — пояснила Ткачева.

«Легкая лихорадка в ответ на вакцину — это нормально. Это означает, что вакцина действует, и ваш организм вырабатывает антитела для борьбы с инфекцией. Легкая лихорадка обычно развивается в течение 24 часов после введения вакцины и может длиться от двух до трех дней. Медицинская помощь не требуется при незначительных температурных реакциях, возникающих после вакцинации», — отметил Каган.

При небольшой температуре он советует не укрываться теплым одеялом и пить много воды.

Если же после вакцинации температура тела поднялась выше 38,5 градусов, необходимо выпить парацетамол или ибупрофен. «Эти лекарства могут помочь уменьшить жар и улучшить самочувствие. Никогда не занимайтесь самолечением, а принимайте только дозировку, рекомендованную врачом», — подчеркнул Каган.

К врачу следует обратиться, только если температура выше 40 градусов и лихорадка сохраняются более двух дней, а также при заметной аллергической реакции. «Также если наряду с лихорадкой появились следующие симптомы: затрудненное дыхание, крапивница, быстрое сердцебиение и судороги», — добавил медик.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что если после вакцинации температура держится более 24-36 часов, то необходимо обратиться к врачу. «В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален», — сказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».