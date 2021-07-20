«Организму требуется больше сил»: как COVID-19 провоцирует ожирение

Перенесшие коронавирус могут столкнуться с ожирением, риск его развития особенно высок у пациентов, имеющих проблемы с щитовидной железой и страдающих от дефицита микроэлементов. Дело в том, что в период болезни из-за интоксикации у человека снижается аппетит, а по выздоровлении он резко усиливается — идет прогрессирующий набор жировой массы. Как предупредить подобное осложнение, «Газете.Ru» рассказали врачи-эндокринологи.

Практически у всех пациентов в период коронавируса снижается аппетит. При этом после выздоровления он, наоборот, усиливается, что может стать причиной развития ожирения, сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

«Похудение во время коронавирусной инфекции — плохой прогностический признак в плане последующего развития ожирения. После выздоровления, когда нормализуется аппетит и поступление калорий, из-за сниженного метаболизма идет прогрессирующий набор жировой массы тела и чаще всего развивается висцеральное (внутреннее) ожирение», — сказала она.

Аппетит во время COVID-19 снижается из-за того, что вирус оказывает токсическое воздействие на центральную нервную систему — страдает центр голода и аппетита в гипоталамусе. «Также во время коронавируса нарушается вкус и обоняние. Человек не ощущает вкус пищи, его вкусовые рецепторы не стимулируются — следовательно, не хочется есть», — пояснила Михалева.

Риск развития ожирения особенно высок у пациентов, которые до коронавируса имели нарушения в работе щитовидной железы или недостаток основных нутриентов, добавил врач-эндокринолог Александр Фомин.

«Если у человека изначально были проблемы с щитовидной железой, нарушением обмена веществ, дефицитом витаминов или необходимых элементов – в том числе витамина Д, железа и белка — то риск столкнуться с ожирением возрастает. Помимо этого, реабилитация проходит медленнее и тяжелее. Организму требуется больше сил для «сопротивления» болезни, и он больше «тратит» необходимых микроэлементов», — сказал врач «Газете.Ru».

По словам экспертов, у таких пациентов коронавирус может усугублять имеющиеся проблемы и дефициты, из-за чего глюкоза не будет перерабатываться в полной мере.

«Глюкоза – один из основных источников энергии, и при дефиците необходимых нутриентов не стимулируются анатомические процессы, где глюкоза сгорает. Соответственно, организм из избытка делает жир, что и приводит к ожирению. То есть, с одной стороны, организм нуждается в энергии -— он ее потребляет, с другой – эта энергия в полной мере не используется, так как нет такой физической возможности на фоне того, что коронавирус усугубляет существующие дефициты в организме», — объяснил Фомин.

Он также добавил, что образование излишнего жира создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Чтобы не столкнуться с таким осложнением, необходимо вовремя выявлять отклонения, связанные с щитовидной железой, и восполнять запасы необходимых нутриентов.

«Главная профилактика этих проблем – компенсация дефицитов: железа, витамина Д, белка. Необходимо создать своего рода «ресурс» организма, у которого будет возможность достойно бороться с инфекцией», — подчеркнул Фомин.

В течение болезни и в постковидный период важно грамотно подобрать диету и не пренебрегать физической активностью.

«Нужно обращать внимание на поступление легкоусвояемых белков (молочные и кисломолочные продукты, творог, сыр, белое куриное мясо, орехи, яйца), быстрое расширение физической активности соответственно состоянию пациента. После выздоровления надо расширять рацион — опять же за счет белков и осторожного употребления жиров и простых углеводов. Также важно увеличивать физическую активность», — заключила Михалева.