У экс-замглавы ГИБДД Воронежской области 22 квартиры. Но задержали его за другое

После громкого прошлогоднего скандала с 22 объектами недвижимости общей стоимостью 50 млн рублей замглавы ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина понизили в должности до начальника тыла в ОМВД по Панинскому району. Именно на этом посту он и стал фигурантом уголовного дела — о покушении на дачу взятки. По данным СК, Качкин попытался заплатить сотруднику полиции 30 тысяч рублей за водительские права для своего знакомого.

Вскоре после громкого задержания начальника УГИБДД по Ставропольскому краю появилась новость об уголовном деле в отношении еще одного высокопоставленного экс-руководителя Госавтоинспекции. На этот раз – из Воронежской области.

Речь идет о бывшем заместителе начальника регионального управления ГИБДД Игоре Качкине. Ранее прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости общей стоимостью 50 млн рублей.

Но задержали его накануне по совсем другому, сравнительно «пустяковому» делу – о взятке за сдачу экзамена на водительские права.

«Квартирный скандал»

В 2020 году прокуратура региона потребовала изъять у замначальника областного управления ГИБДД 22 квартиры стоимостью 50 млн рублей, обратив их в доход государства.

Как следует из материалов ГУ МВД региона, родители Качкина являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. При этом их доходы недостаточны для таких покупок.

По данным прокуратуры, Качкин принимал непосредственное участие в заключении семи сделок на сумму более 23 млн рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. При этом он не представил в суде доказательств, подтверждающих покупку имущества «на законные доходы».

В январе 2020-го отец Качкина умер, и суд приостановил производство по делу. Самого полицейского понизили в должности до начальника тыла в ОМВД по Панинскому району. Именно на этом посту он и «погорел» на взятке.

Взятка в «значительном размере»

По версии следствия, Качкин предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за содействие своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере.

«Подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания», — сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Как стало известно, Качкин отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится служебная проверка. Его задержали в понедельник вечером, минувшую ночь он провел уже в изоляторе.

«Коллеги работали четко и уверенно, а то, что он сразу оказался в ИВС, только подтверждает, что с доказательной базой у следствия проблем нет», — утверждает источник «Коммерсанта».

«Индивидуальные предприниматели»

Что касается скандала с квартирами, решение о приостановке рассмотрения иска сейчас обжалуется в кассационной инстанции. Качкин ранее заявлял, что его родители «по сути являются индивидуальными предпринимателями».

Говоря о главных проблемах общества, 39% опрошенных россиян указали на коррупцию и взяточничество. По данным социологических служб, большинство респондентов уверены: в декларациях высших чиновников не отражены все доходы и имущество, которыми они обладают. В то же время внимание к задержаниям высокопоставленных чиновников скорее слабое, отмечают эксперты. Подобные аресты у 40% россиян «не вызывают никаких особых чувств», а у 34% - «удовлетворение».