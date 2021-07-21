«Не теряйте веру в Европу»: школьник из Австрии написал письмо Путину

10-летний Маттиас Брандштеттер обратился в российское посольство в Австрии и попросил передать письмо президенту России Владимиру Путину. В послании он попросил не терять веру в Европу, так как в ней проживает много людей, которые хотели бы сотрудничать с Россией. В дипмиссии поблагодарили ребенка за «примечательное письмо» и подарили книги о России.

«В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», — приводит слова письма мальчика посольство России в Австрии. Дипломаты опубликовали пост в Facebook, сопроводив его фотографиями письма.

«Страны Европы и Россия — близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», — написал мальчик.

В дипмиссии выразили благодарность Маттиасу Брандштеттеру за «интересное и весьма примечательное письмо». «Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса», — заверили сотрудники посольства.

Маттиас также попросил отправить ему фотографию российского президента с личным автографом. Дипломаты выполнили его просьбу, а также направили несколько книг о России и Москве, которые, в частности, помогут расширить знания о стране и совершенствовать русский язык, рассказали дипломаты.

В Кремле пока не ознакомились с содержанием письма Маттиаса Брандштеттера.

«Мы пока не знакомы с содержанием этого письма», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли Путин ответить мальчику.

Письма с родины и заграницы

В декабре 2020 года к Путину обратился Рустам Ташматов из Киргизии. Он попросил российского президента исполнить в Новый год его мечту.

Семилетний школьник хотел стать акционером «Газпрома» или «Роснефти» и попробовать тульский пряник.

«У Рустама амбициозный взгляд на жизнь, и это прекрасно. Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования», — написали на сайте «Россотрудничества», отметив, что мальчику отправили «посылку из Кремля».

«Подарки будут вручены в Российском центре науки и культуры накануне Нового года», — добавили в агентстве.

В «Россотрудничестве» также рассказали, что Рустам Ташматов учится в гимназии №29 города Бишкек. Знакомые характеризуют подростка как активиста школьного движения «Жакшы Адамдар», что в переводе на русский язык означает «Хорошие люди». Он вместе с друзьями участвует в субботниках, благотворительных акциях, различных мероприятиях.

Ежегодно российский президент участвует в благотворительной акции «Елка желаний», то есть он выбирает номер шара, не зная, о каком желании идет речь. В конце декабря 2020 года Путин исполнил желание девятилетнего Димы из Челябинской области, который хотел побывать на Красной площади и покататься на коньках вместе с президентом. На лед мальчик вышел с президентом и олимпийским чемпионом по хоккею Валерием Каменским.

В том же году Путин исполнил еще одно желание — тяжелобольной ребенок из Тульской области хотел обнять панду.

Мальчик вместе с родителями приехал в Москву, где под присмотром сотрудников столичного зоопарка встретился с пандой.

«Саша побывал в специальной зоне для проведения тренинга больших панд и даже создал уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие принты красками», — сообщила пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Сам мальчик отметил, что в зоопарке ему было волнительно и радостно. «Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», — сказал он.

Во время посещения зоопарка Саше позвонил глава государства и поинтересовался, понравилась ли ребенку встреча с пандой. «Я не обнимался [с пандой]: говорят, нельзя обниматься», — признался Саша президенту и поблагодарил его за исполнение желания.