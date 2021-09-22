Колоссальные нагрузки и низкие зарплаты. Как живут учителя в регионах

Более половины учителей в российских регионах получают в месяц менее 25 тыс. рублей, сообщили «Газете.Ru» в Центре экономики непрерывного образования РАНХиГС. При этом молодые специалисты довольны своим доходом чаще, чем их более опытные коллеги. Специалисты отрасли связывают это с тем, что власти многих субъектов поощряют молодежь в школах, а вот надбавки за стаж были отменены. Самой же большой проблемой в системе оплаты труда в сфере образования эксперты называют дифференциацию между регионами.

«Ситуация совсем немного, но улучшилась»

В Центре экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ЦЭНО ИПЭИ) РАНХиГС провели мониторинг общего образования в регионах. Согласно опросу, до 15 тыс. рублей получают 4,7% школьных педагогов за пределами федеральных центров. Еще 19,5% в месяц зарабатывают от 15 до 20 тыс. рублей. Зарплату в 20-25 тыс. рублей получают 28,6%. От 25 до 30 тыс. рублей платят за работу 20,6% респондентов, 30-35 тыс. рублей — 15,6%, от 35 до 50 тыс. рублей – 8,3%. Заработной платой более 50 тыс. рублей могут похвастаться только 0,8%.

«Опрос демонстрирует, что ситуация с заработной платой учителей совсем немного, подчеркну – совсем немного, но улучшилась. Если раньше зарплаты выше 35 тыс. рублей мы фиксировали примерно у 2,5% респондентов, то теперь от 35 до 50 тыс. рублей получают 8,3% опрошенных. Появились даже учителя, которые получают больше 50 тыс. рублей, еще в прошлом году таких не было. Другое дело, что их мало, но они все-таки есть»,

— пояснила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

По результатам мониторинга, у половины (51,8%) учителей за последний год размер оплаты труда не изменился. У каждого десятого (9,8%) – уменьшился незначительно, а у 3,1% – существенно сократился. Более чем у трети опрошенных (35,3%) зарплата выросла, причем почти у 4% – существенно.

«Это свидетельствует о том, что внимание к зарплатам учителей, в том числе на региональном уровне, есть, и есть попытки улучшить ситуацию», — отметила Клячко.

При этом недовольство зарплатой у педагога растет с возрастом. Молодых специалистов уровень оплаты труда устраивает чаще, чем их более опытных коллег, обратила она внимание.

«Наше исследование показывает, что молодые учителя оценивают свою зарплату в последние годы более положительно, по большей части недовольны ею педагоги старшего возраста», — пояснила директор ЦЭНО.

Молодежь, которая идет работать в школы, ориентируется не только на зарплату, рассказала специалист. Ее привлекает, наряду с интересом к профессии, стабильность занятости и режим работы.

«Раньше за стаж существовал отдельный коэффициент. Сегодня надбавки за стаж отменены, а вот для молодежи есть стимулирующие выплаты — чтобы молодые специалисты приходили в школы и оставались там, власти многих регионов доплачивают педагогам со стажем до трех-пяти лет. Кроме того, есть стимулирующие выплаты, связанные с достижениями — например, с цифровой компетентностью, а пожилым педагогам информационные технологии освоить сложно. За счет этого доход молодых учителей практически сравнялся с опытными», — рассказала заслуженный профессор НИУ ВШЭ, специалист в области образования Ирина Абанкина.

По ее словам, нивелировать эту разницу помогло бы наставничество — когда опытный учитель сможет курировать новичка и получать за это доплату. Пока такая практика в тестовом режиме действует лишь в пяти регионах России.

Самой большой проблемой системы оплаты труда в сегменте школьного образования Абанкина назвала дифференциацию зарплат в разных регионах: за одинаковый труд учитель из Москвы и из небольшого села получают разные суммы.

«Если Москва может обеспечить учителю в среднем 100 тыс. рублей, то многим регионам это не под силу – их бюджетов на это не хватает. Дальше возникает вопрос: нужно ли распределять зарплаты с федерального уровня или это все же должно остаться ответственностью субъектов? Если это будет происходить на федеральном уровне, то мы вернемся к жесткой централизованной системе оплаты труда и начнем перераспределять средства от более богатых регионов к более бедным, что ожидаемо вызовет недовольство в регионах-донорах», — рассуждает Татьяна Клячко.

В рамках опроса ЦЭНО учителей также попросили оценить свой уровень материального положения. Более половины (54,0%) респондентов охарактеризовали его как средний. Как ниже среднего материальный уровень оценили 32,2% педагогов, как низкий – 11%.

О том, что их материальное положение в целом за последний год повысилось, сообщили 23,6% учителей. Не изменилось оно более чем у половины (53,5%) опрошенных, а у 22,9% – понизилось, в том числе почти у 6% – понизилось существенно.

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«Меньше зарплата — больше дефицит»

Низкий уровень зарплат наблюдается не только в сфере образования, подчеркнула директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. Это общая проблема сотрудников бюджетного сектора, за оплату труда которого отвечают региональные власти.

«Такая установка на ответственность региональных органов власти предопределила приоритеты. Например, сейчас в силу эпидемиологической ситуации особое внимание приковано к здравоохранению. Я полагаю, пандемия отнимает колоссальные деньги и сложно прогнозировать, когда она закончится, поэтому все основные (средства), вполне логично, уходят на борьбу с ней», — сказала она.

Однако, отметила Храпылина, социальный сектор страдал от низкого уровня оплаты труда и до начала пандемии. Подвижки в этой области начинаются только тогда, когда ситуация становится критической.

Размер зарплаты, которую получают учителя, безусловно, влияет на дефицит кадров, считает академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов. «Здесь есть обратная зависимость: меньше зарплата – больше дефицит», — пояснил он.

Однако доход, по словам Болотова, не единственный фактор, формирующий кадровый голод.

«Огромное влияние имеет также социальный образ учителя. В последнее время эта тема активно обсуждается, о ней говорил и президент, то есть позитивные сдвиги есть. Но если посмотреть на информационное поле, о хороших педагогах пишут редко», — отметил он.

Кроме того, не стоит забывать о колоссальной нагрузке учителей, сказал эксперт. Многие педагоги вместо нормативных 18 часов ставки ведут в неделю по 30 уроков. И чаще всего это связано именно с кадровым дефицитом.

По данным мониторинги ЦЭНО РАНХиГС, большинство школ (57,8%) испытывает некоторый дефицит педагогических кадров, а в 4,8% он оценивается как «сильный» .

К тому же, треть (29,5%) учителей имеют 28–36 уроков в неделю при нормативной ставке в 18 часов — ровно на нее работают только 8,8% опрошенных. Еще 17,7% педагогов ведут от 1 до 17 уроков в неделю (менее одной ставки). Большинство же респондентов (40%) занимаются с учениками от 19 до 27 часов, что соответствует диапазону 1-1,5 ставки. 2,9% педагогов и вовсе, заявили о 37 и более уроках.

Помимо уроков, у большинства (74,0%) учителей имеется также дополнительная нагрузка: кружки, факультативы, классные часы. Лишь 8,5% учителей ведут одно дополнительное занятие в неделю, 14% – два, по 11% – три или четыре. От пяти до восьми занятий в неделю ведут 19,1% учителей, а 9 и более занятий – 8,2% опрошенных.