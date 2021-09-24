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Общество

Смертельный буран: на Эльбрусе погибли альпинисты

МЧС завершило операцию по поиску пропавших на Эльбрусе альпинистов

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Спасатели МЧС завершили операцию по спасению группы альпинистов на Эльбрусе, им удалось эвакуировать с горы 14 человек. Пятеро альпинистов погибли. Операция проводилась в условиях бурана, видимость составляла не более метра, порывы ветра достигали 70 м/с.

Ночью спасатели МЧС нашли последних двоих альпинистов, пропавших в буране на горе Эльбрус. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщает РИА «Новости».

«По состоянию на 1.10 мск спасатели дошли до двух пострадавших. Ориентировочное время спуска пострадавших до ратрака – полтора часа», — говорится в сообщении.

Вечером четверга 19 альпинистов, поднявшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросили помощь спасателей из-за резкого ухудшения погодных условий. В результате бурана пять человек погибли, спасти удалось 14 альпинистов.

В поисках принимали участие 40 спасателей с 12 единицами техники. Операцию существенно осложняли порывы ветра, достигавшие 40-70 метров в секунду, мороз до -20°C, снежная пурга. Видимость в районе поисков не превышала одного метра.

Сначала спасатели нашли восьмерых человек, из которых трое уже погибли. После были обнаружены еще девять альпинистов. Через некоторое время МЧСники нашли последних двоих выживших.

Старший гид группы туристов Денис Алимов рассказал в Instagram, что на Эльбрус поднимались 20 человек, из них четверо были профессионалами. Одной из девушек в группе стало плохо, ее решили спустить в приют «Седловину».

«Группа пошла дальше к вершине, [гид] Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска, на Седловине, участница умерла на руках Игоря», — сообщил Алимов.

По его словам, Даньков пять часов ждал группу и пытался связаться со спасателями, но после решил идти вниз самостоятельно. Он первым сообщил о произошедшей трагедии.

Во время спуска оставшиеся три гида разделили группу восходителей на «быстрых» и «медленных», чтобы спасти от обморожения и гибели.

«Во время спуска с плато на Седловину произошел срыв связки, один из участников сломал ногу, движение вниз еще больше замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло еще два участника. Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900м, где и скончались не приходя в сознание»,

— добавил Алимов.

Один из туристов, выживший в трагедии на Эльбрусе, рассказал изданию E1 о предпосылках трагедии.

«Никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз», — сообщил он.

Спасатели прибыли к группе в 23.00. До их появления участники группы несколько часов связывались между собой и направляли друг друга в буране, продолжая спуск.

В республиканскую больницу Нальчика госпитализировали 14 человек из 18 спасенных на Эльбрусе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

При этом по данным регионального минздрава в медучреждения были доставлены 11 пострадавших. Двое из них, в том числе гид из Карачаево-Черкессии, в реанимации. Еще три человека находятся в отделении терапии, трое — в ожоговом отделении, двое – в отделении травматологии и один – в торакальном отделении.

СК завел дело по факту гибели пятерых альпинистов.

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