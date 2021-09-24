«Достойное предков поколение»: глава СК предложил воспитывать детей по-советски

Участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, 1967 год

Глава СКР Александр Бастрыкин считает причиной инцидентов со стрельбой в школах низкий уровень культуры в молодежной среде и отсутствие социализации. По его словам, интернет, ТВ и соцсети продвигают среди подростков и молодых людей культ насилия, безнравственность и равнодушие. Идею председателя СК ограничить демонстрацию сцен насилия по телевидению поддержал Кремль, но раскритиковал журналист Владимир Познер.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил стратегию по предотвращению инцидентов со стрельбой в российских школах.

«Основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. <…> Если молодежи некому дать правильные ориентиры и ценности, она будет смотреть на то, что вокруг, а это зачастую корысть, эгоизм, злость и ненависть. Все это <…> приводит к агрессии», — сказал он в интервью ТАСС.

По мнению главы СК, образовательные органы в России недостаточно эффективно работают с молодежью.

Бастрыкин заявил, что подростки ориентируются на персонажей видеоигр, которые «решают проблемы, ликвидируя оппонента». Кроме того, блогеры в интернете создают контент, издеваясь над людьми и совершая различные правонарушения – чтобы собрать больше просмотров.

Пресс-секретарь президента РФ

Дмитрий Песков, комментируя слова Бастрыкина, заявил, что ограничение демонстрации сцен жестокости на федеральных каналах и в компьютерных играх нужно обсуждать серьезно.

«Конечно, нахождение в доступе для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование в компьютерных играх и так далее, да, это провоцирует излишне реактивное состояние с психологической точки зрения», — сказал представитель Кремля.

В группу риска в случае с подобными пермскому и казанскому массовым убийствам преступлениями входят подростки 13-18 лет.

«У таких подростков наблюдалась проблема социализации, трудности в общении со сверстниками, которые чаще всего проявлялись в субъективном неприятии себя в обществе», — сказал Бастрыкин. Проблема сводилась к «противопоставлению себя обществу, субъективному ощущению своей необычности, избранности».

При этом все несовершеннолетние из групп риска «были зарегистрированы в соцсетях», где получали сведения о способах совершения преступлений, сказал Бастрыкин.

«Деструктивная информация, получаемая подростками в Сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — добавил он.

Что делать

Бастрыкин предложил увеличить штатную численность психологов в школе, уделять больше средств и внимания их работе с детьми. Регулярно должно проводиться комплексное психологическое тестирование. Кроме того, нужно усиление госконтроля за ЧОПами, охраняющими школы, колледжи и вузы.

Молодежь должна социализироваться, считает Бастрыкин. Поэтому глава СКР напомнил о практике студенческих отрядов в СССР, пионерских лагерях. Масштабы этого движения должны быть увеличены, считает он.

«Огромное значение имеет уровень взаимного доверия детей, их родителей и педагогов», — отметил чиновник. Кроме того, важно защитить молодежь от угрожающей информации. Поэтому «в кратчайшие сроки нужно принять обновленную Концепцию комплексной информационной безопасности».

На федеральных телеканалах должна быть ограничена демонстрация сцен насилия и жестокости, исключены должны быть «десоциализирующие молодежь шоу». Многие дети и подростки «забывают о реальной жизни», уходя в видеоигры и соцсети.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, «что такое хорошо и что такое плохо». Для этого необходимо активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом», — предлагает Бастрыкин.

Кроме того, нужно развивать различные детские и молодежные движения, различные спортивные мероприятия. Молодежь, добавил Бастрыкин – главный потенциал России. Напомнил главный следователь страны и про Великую Отечественную войну – о детях заботились даже в условиях блокады Ленинграда, сказал он, и тогда старались воспитать «поколение, достойное своих предков».

Тележурналист Владимир Познер с идеей Бастрыкина регулировать телевизионный контент не согласился.

«Я думаю, что господину Бастрыкину следовало бы заниматься своим делом, а не телевидением. Это прежде всего. А то, что довольно много сцен насилия на нашем и не только нашем телевидении, — это правда. Но совершенно напрасно делать вывод, что отсюда вытекают вот эти вот совершенно страшные явления, когда начинают стрелять в школе и так далее»,

— подчеркнул в разговоре с Daily Storm Познер.

По мнению журналиста, неверно обвинять во всем контент с насилием — проблема гораздо глубже. «Делать вывод, что одно зависит от другого, — это просто очень поверхностное непонимание того, почему вообще это происходит. Этот вопрос очень серьезный на самом деле и гораздо глубже и шире, чем телевидение», — резюмировал он.