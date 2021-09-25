Сочи снова затопило

Уровень воды резко поднялся в реке Буу в Сочи после ливней. Опасные погодные явления зафиксировали в Лооском сельском округе. Движение на федеральной трассе было ограничено, а первая гонка «Формулы-2» отменена. Подробнее о ситуации в Краснодарском крае — в материале «Газеты.Ru».

Вода резко прибыла в реке Буу в Лазаревском районе Сочи из-за сильного ливня, из-за чего подтопило несколько участков. Также поднимается уровень воды в реке Лоо – об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города. На Сочи обрушились ливни, затопило три поселка На Сочи обрушились сильные ливни, перекрыто автомобильное движение на трассе Джубга-Сочи, затоплены... 25 сентября 10:54

«Сегодня утром из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района. Вода затопила участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Вардане, для обеспечения безопасности движение в оба направления было временно перекрыто. В зоне подтопления оказалась улица Фруктовая. Также поднимается уровень реки Лоо», — отмечается в сообщении мэрии.

Опасные явления, по данным администрации, зафиксировали только в Лооском сельском округе. В пресс-службе аэропорта отметили, что он работает в штатном режиме. Задержек рейсов нет.

По данным Упрдор «Черноморье», из-за ливней частично подтопило трассу Джубга — Сочи, движение перекрыли в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу.

Как видно на кадрах, распространенных в соцсетях, автомобили на затопленном участке дороги частично уходили под воду.

Все городские службы работают в круглосуточном режиме.

Как передает корреспондент ТАСС, в Сочи идет дождь, но существенных последствий на улицах Адлерского и Центрального районов пока нет. Как ранее сообщал гендиректор АНО «Росгонки» Андрей Титов, дренажные системы на «Сочи-Автодроме» работают в усиленном режиме, и вода не будет долго застаиваться на трассе, где сейчас проходят гонки ВТБ Гран-при России «Формула-1».

В то же время из-за плохой погоды отменилась первая гонка «Формулы-2». Спортсмены делятся видео с автодрома.

Организаторы сообщили, что условия приемлемые, но из-за нелетной погоды на место не могут прибыть вертолеты. Они нужны для обеспечения медицинских служб в соответствии с регламентом.

Экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами объявили в Сочи накануне. Пляжи закрыты, а на участке Магри — Веселое возможны смерчи над морем.

«На всех реках установлены автоматические датчики, сообщений об опасном подъеме уровня воды пока больше не поступало», — отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии города Вадим Снегирев.

«Наиболее интенсивные ливни прошли на Черноморском побережье в Туапсинском районе, Сочи и юго-восточных районах Краснодарского края. Осадки продолжатся. По горным рекам наблюдаются колебания уровней воды без достижения опасных явлений», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По прогнозам синоптиков, в течение суток 25 и 26 сентября местами на территории Краснодарского края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Дожди не прекращаются в регионе уже несколько дней. С раннего утра было ограничено движение на федеральной трассе на трассе «Новороссийск – Керчь» в районе Анапы. Сейчас осадки там прекратились, проводится откачка воды с подтопленных территорий, движение полностью восстановлено.