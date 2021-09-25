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Общество

«Босс не нужен»: россияне готовы работать без начальника

91,9% опрошенных сотрудников считают, что смогли бы обойтись без начальства

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Большинство опрошенных россиян уверены: начальник — лишний человек в компании, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе карьерного портала myresume.ru. При этом, получив руководящую должность, треть (28,3%) сотрудников усилили бы контроль за своими коллегами. Специалисты рынка труда отмечают, что недоверие между работниками и администрацией компаний усилила пандемия.

Без него лучше

Большинство сотрудников российских компаний (91,9%) считают, что смогли бы делать свою работу и без надзора начальства, свидетельствует опрос карьерного портала myresume.ru. При этом более половины (67,8%) из них уверены, что без руководства рабочий процесс и его результат даже улучшится.

Сотрудники крупных компаний чаще заявляли, что смогут прожить без босса: среди опрошенных из организаций численностью более 1 тыс. человек таких 96,5%. В маленьких же фирмах, напротив, к директору относятся более лояльно: среди респондентов, работающих в коллективе до 50 работников, лишним начальство считают 84,2%.

«Нужно понимать, что когда люди говорят: «Мне не нужен начальник», — они имеют ввиду выполнение задач, возложенных лично на них. Любая производственная система – это взаимодействие разных отделов, департаментов, специалистов. Не все осознают, что без руководителя им самим придется координировать эту работу, то есть у них появятся дополнительные задачи», — подчеркнула директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

С ней согласен и председатель Комитета по трудовым отношениям и охране труда общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Третьяков.

«Многие сотрудники не понимают, какое по совокупности количество затрат несет работодатель в сторону зачисления в фонды обязательного страхования в отношении работника. Вряд ли они готовы выплачивать эти средства сами. Кроме того, есть огромное количество других обязательств, которые по законодательству берет на себя работодатель с точки зрения охраны и безопасности труда. А в сегменте малых и микропредприятий работодатель, в основном, и есть прямое руководство», — сказал он.

Что же касается более крупного бизнеса, он состоит из коммерческого и производственного блока: и их взаимодействие возможно благодаря менеджерам среднего звена, добавил Третьяков.

Став начальником, усилю контроль

72,9% участников опроса уверены, что в некоторых вопросах превосходят своего начальника. По большей части такой ответ дали мужчины и женщины в возрасте 30-50 лет. Своим основным преимуществом перед руководителем россияне считают наличие богатого опыта (28,5%), умение ладить с коллективом (25,5%) и высокий коэффициент IQ (16,7%). Чуть меньше респондентов ответили, что имеют профильное образование (12,1%) и диплом престижного вуза (1,6%). Есть и те, кто в отличие от своего босса может похвастаться «полезными» связями (3%).

«У нас нет определенности, по какому принципу человек становится начальником. Если речь не о назначении на должность грамотного специалиста с богатым опытом работы, это может быть случайность – некого было ставить; это может быть указание сверху, например, «давайте омолаживать коллектив»; это может быть назначение по принципу лояльности к вышестоящему руководству. Нет никакого общего профстандарта, какими компетенциями должен обладать менеджер, это решается внутри компании», — отметила Любовь Храпылина.

К сожалению, встретить профнепригодного человека на руководящей должности в России можно часто, и это «системная» проблема – нет сфер, где бы это было выражено больше или меньше, отметила она.

Не смотря на общее недовольство надзором со стороны начальства, большинство россиян, заняв руководящую должность, первым делом бы установили контроль за временем выполнения задач — так ответили почти треть респондентов (28,3%). Еще 20,9% заявили, что сразу бы уволили лентяев, а 20% повысили бы зарплаты исполнительным сотрудникам.

Желая стать начальниками, часть людей пытаются уйти в самозанятость или начать свой бизнес, однако сделать это сложно, отметил Дмитрий Третьяков.

«Исследования «Опоры России» показывает, что успешный бизнес на 10 тыс. населения начинает только один человек, и ужесточение законодательства в этой сфере не способствует улучшению ситуации», — пояснил он.

Все в худшую сторону

Пандемия усугубила отношения россиян с начальством, считает Любовь Храпылина.

«Пандемия сильно разобщила сотрудников и руководителей. Взаимодействие внутри многих коллективов, полностью перешедших на дистанционную работу, но до этого с ней не стакивавшихся, приобрело авторитарный оттенок. В попытке контролировать сотрудников руководители заставляли их ежечасно отчитываться, сами же работники стали чаще задумываться: «Вот я же сижу один и работаю, зачем мне начальник?», — пояснила она.

Ее точку зрения поддержал и Дмитрий Третьяков.

«Пандемия изменила все в худшую сторону, здесь никаких иллюзий. Многие люди до коронавируса оставались на работе ради коллектива, привычной среды, даже несмотря на отсутствие карьерного роста или роста зарплаты. Теперь этот фактор исчез. Кроме того, теряется командный дух. Возросло недоверие с обеих сторон», — заявил он.

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