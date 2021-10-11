QR-код обретает статус пропуска. Какие ограничения вводят в регионах из-за коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 29 409. В стране шестой день подряд фиксируют более 900 летальных исходов. На этом фоне власти регионов продолжают вводить новые ограничения, направленные на сдерживание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, а также усиливают уже принятые меры. Подробнее — в обзоре «Газеты.Ru».

Так, обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Татарстане с 11 октября. Ей подлежат лица старше 60 лет, работники медицинских, образовательных организаций и социальных учреждений.

Кого обязали сделать прививки

В этом регионе также должны вакцинироваться работники транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительной отрасли, сельского хозяйства и сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Необъявленный локдаун. Какие ограничения вводят в российских регионах Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, власти многих субъектов РФ принимают... 11 октября 11:09

«Необходимо сделать прививку работникам в сфере услуг, а также студентам, которые направляются на производственную практику за пределы образовательной организации», — говорится в сообщении республиканского управления Роспотребнадзора.

Кроме того, руководители организаций до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом.

Те, кто не получит первый компонент вакцины, до 9 ноября будут отстранены от работы. Также к работе не допустят с 7 декабря тех, кто не завершит курс вакцинации.

«Постановление не касается тех, у кого документально оформлено противопоказание к вакцинации. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, Минздрав республики намерен принять дополнительные меры по организации вакцинации на дому для лиц старше 60 лет.

Статус пропуска

В Ленинградской области с 15 ноября вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов — соответствующее постановление подписал в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко.

При этом допустимая численность участников массовых мероприятий сокращена и может составлять не более 1 тыс. человек. Регионы снимают послабления. Как Россия встречает новую волну COVID-19 Мнения специалистов о том, началась ли четвертая волна COVID-19, расходятся, но факт остается фактом... 28 сентября 20:12

QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или факт заболевания, перенесенного менее полугода назад, «обретает статус пропуска», указали в пресс-службе правительства области.

«С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес — только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом», — уточняется в сообщении.

Аналогичные меры, но уже с 15 октября будут приняты в Севастополе. Как передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», пускать жителей города в театры, музеи и кафе, начиная с этой даты, будут по QR-коду или ПЦР-тесту.

В то же время в Саратовской области с 12 октября учащиеся школ и других учебных заведений крупных городов и районных центров возвращаются к очному формату обучения.

«За период, когда школьники и студенты находились на дистанционном обучении, удалось снизить заболеваемость педагогов. Разобщение также привело к положительной динамике по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся», — передает ИА «ЖКХ-64» со ссылкой на региональное минобразования.

Заразившихся и умерших становится больше

За минувшие 24 часа в России выявили 29 409 заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, в стране зарегистрировали 957 летальных исходов заболевания COVID-19.

В Москве зафиксировали 5 002 случая заражения за сутки, умер 71 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции 11 октября остался на отметке 1,11 в среднем по России, тогда как в Москве он снизился до 1,17, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Условная летальность заболевания в стране выросла до уровня 2,79%.