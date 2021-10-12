В деле о мошенничестве экс-замминистра просвещения появился новый фигурант

Утром, 12 октября ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (также известной как «Шанинка») Сергея Зуева отвезли на допрос. Первым об этом сообщило ТАСС. С руководителем вуза проводили следственные действия по уголовному делу экс-замминистра просвещения России Марины Раковой.
«С ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение», — сообщил источник агентства.
До этого издание «Медуза» (внесено российским Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщило, что Зуева задержали по делу Раковой. В «Шанинке» эту информацию сначала отказались комментировать и лишь подчеркнули, что сотрудничают со следствием по данному уголовному производству.
Затем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердило, что Зуева задержали в порядке ст. 91 УПК России до избрания меры пресечения. РБК со ссылкой на МВД сообщил, что ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу о хищении 21 млн руб. у Фонда новых форм развития образования.
Сейчас Зуева уже допросили, следствие будет запрашивать меру пресечения для него в Тверском суде Москвы. О какой именно мере идет речь, не уточняется. В вузе после новых сведений заявили, что учебное учреждение продолжает работать в штатном режиме, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали.
В конце сентября дома и на работе у Марины Раковой — после ухода с поста замминистра просвещения, она занимала должность вице-президента Сбербанка — прошли обыски. Оперативники обнаружили следы экстренных сборов, а сама подозреваемая пропала. 6 октября она сама пришла в полицию — в этот же день Тверской районный суд Москвы арестовал гражданского мужа Раковой, гендиректора Фонда новых форм развития образования Артура Стеценко.
7 октября арестовали на два месяца и саму экс-замминистра, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере).
Следствие полагает, что в 2019 году, когда Ракова работала в Минпросвещения, она добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования на реализацию проекта «Учитель будущего». При этом бенефициаром фонда являлась она сама.
В ходе расследования были обнаружены свидетельства подделки документов по проекту, следствие предварительно пришло к выводу, что проект реализовали только на бумаге, а бюджетные средства — 50 млн руб. — были присвоены Раковой и другими фигурантами дела. Кроме того, экс-замминистра подозревают в том, что она фиктивно устроила своего гражданского мужа в Фонд новых форм развития образования, где он в период с 2017 по 2019 годы получил 9 млн руб. зарплаты, не появляясь фактически на работе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что в Кремле знают об уголовном деле против Раковой, ее задержании и аресте, а также задержании Зуева. «Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия», — заявил Песков.