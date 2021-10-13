Какая погода ждет москвичей в длинные ноябрьские выходные

Дополнительный выходной в начале ноября удлинит праздники в начале месяца до четырех дней подряд. День народного единства 4 ноября выпадает на четверг, поэтому пятница будет нерабочей. Погода на ноябрьские праздники ожидается дождливая — хотя она будет теплее, чем обычно. Однако бабье лето уже сменяется «суровой» осенью, заявили в погодном центре «Фобос».

День народного единства в 2021 году выпадает на четверг, поэтому россияне будут отдыхать в следующем месяце четыре дня подряд. Об этом сообщает «Российская газета».

«Так как 4 ноября выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье», — говорится в статье.

Накануне праздника, в среду 3 ноября, будет также короткий рабочий день – его продолжительность, согласно Трудовому кодексу, будет уменьшена на 1 час.

Будет увеличен отпуск у граждан, которые решили провести его в начале ноября. Работодатель не может отказать в этом работнику – если праздники выпадают на период отпуска, то отпуск продлевается на количество этих дней. Впрочем, «скорая», пожарные, полиция, аварийщики и сотрудники предприятий с непрерывным производством будут работать вне зависимости от праздников.

Кроме того, если у граждан в трудовом договоре установлен фиксированный оклад за нерабочие праздники, то они не получат этих денег, если не привлекались к работе в выходные.

«Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Порядок и условия выплат должны быть прописаны в служебном контракте», — говорится в статье «РГ».

Отпуск в ноябре

Погода в Москве на ноябрьских праздниках обещает быть дождливой, сообщает центр погоды «Фобос». Хотя 3 ноября будет переменная облачность и до +5°С, в День народного единства 4 ноября будет дождь и до +10°С. Такая погода должна продлиться до воскресенья, 7 ноября — когда похолодает до +8°, но прекратятся дожди и кое-где появится солнце.

«Бабье лето сменится суровой осенью», — сообщают синоптики. В конце октября в России должно увеличиться количество осадков, не исключено выпадение снега в европейских регионах страны.

Ложка праздника в бочке ноября

Обычно в России 4 ноября проходят различные массовые мероприятия – концерты, демонстрации, народные гуляния. В октябре 2019 года ВЦИОМ опубликовал данные телефонного опроса, согласно которому большинство россиян (68%) считают важным отмечать День народного единства. При этом в 2021 году широких гуляний не ожидается из-за коронавирусных ограничений.

День народного единства отмечается в РФ с 2005 года. Авторы законопроекта о новом празднике объясняли, что он связан с событиями 1612 года – когда нижегородское ополчение князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина взяли штурмом Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков.

В ходе общественной дискуссии высказывались мнения, что этот праздник призван заменить советский праздник 7 ноября — день Октябрьской революции. Британское издание The Economist отмечало, что создание нового праздничного дня в РФ могло быть связано с началом украинской Оранжевой революции 2004 года.

Бытует также мнение, что праздник на самом деле отмечается со времен царя Михаила Федоровича, по ряду сведений приказавшего праздновать День очищения Москвы от польских интервентов. Со временем праздник свою важность несколько утратил, заявляют сторонники исторической точки зрения, и в советские годы его не отмечали. Вновь свой официальный статус День народного единства вернул только в середине прошлого десятилетия.

В Русской Православной Церкви 4 ноября отмечается день памяти иконы Казанской Божией Матери – как раз в честь освобождения Москвы от поляков.