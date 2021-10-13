Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления... 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать... 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни... 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку... 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР... 16:26
В «Спартаке» одним словом отреагировали... 16:21
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла 16:20
Общество

Какая погода ждет москвичей в длинные ноябрьские выходные

В начале ноября россияне будут отдыхать четыре дня подряд

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Дополнительный выходной в начале ноября удлинит праздники в начале месяца до четырех дней подряд. День народного единства 4 ноября выпадает на четверг, поэтому пятница будет нерабочей. Погода на ноябрьские праздники ожидается дождливая — хотя она будет теплее, чем обычно. Однако бабье лето уже сменяется «суровой» осенью, заявили в погодном центре «Фобос».

День народного единства в 2021 году выпадает на четверг, поэтому россияне будут отдыхать в следующем месяце четыре дня подряд. Об этом сообщает «Российская газета».

«Так как 4 ноября выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье», — говорится в статье.

Накануне праздника, в среду 3 ноября, будет также короткий рабочий день – его продолжительность, согласно Трудовому кодексу, будет уменьшена на 1 час.

Будет увеличен отпуск у граждан, которые решили провести его в начале ноября. Работодатель не может отказать в этом работнику – если праздники выпадают на период отпуска, то отпуск продлевается на количество этих дней. Впрочем, «скорая», пожарные, полиция, аварийщики и сотрудники предприятий с непрерывным производством будут работать вне зависимости от праздников.

Кроме того, если у граждан в трудовом договоре установлен фиксированный оклад за нерабочие праздники, то они не получат этих денег, если не привлекались к работе в выходные.

«Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Порядок и условия выплат должны быть прописаны в служебном контракте», — говорится в статье «РГ».

Отпуск в ноябре

Погода в Москве на ноябрьских праздниках обещает быть дождливой, сообщает центр погоды «Фобос». Хотя 3 ноября будет переменная облачность и до +5°С, в День народного единства 4 ноября будет дождь и до +10°С. Такая погода должна продлиться до воскресенья, 7 ноября — когда похолодает до +8°, но прекратятся дожди и кое-где появится солнце.

«Бабье лето сменится суровой осенью», — сообщают синоптики. В конце октября в России должно увеличиться количество осадков, не исключено выпадение снега в европейских регионах страны.

Ложка праздника в бочке ноября

Обычно в России 4 ноября проходят различные массовые мероприятия – концерты, демонстрации, народные гуляния. В октябре 2019 года ВЦИОМ опубликовал данные телефонного опроса, согласно которому большинство россиян (68%) считают важным отмечать День народного единства. При этом в 2021 году широких гуляний не ожидается из-за коронавирусных ограничений.

День народного единства отмечается в РФ с 2005 года. Авторы законопроекта о новом празднике объясняли, что он связан с событиями 1612 года – когда нижегородское ополчение князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина взяли штурмом Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков.

В ходе общественной дискуссии высказывались мнения, что этот праздник призван заменить советский праздник 7 ноября — день Октябрьской революции. Британское издание The Economist отмечало, что создание нового праздничного дня в РФ могло быть связано с началом украинской Оранжевой революции 2004 года.

Бытует также мнение, что праздник на самом деле отмечается со времен царя Михаила Федоровича, по ряду сведений приказавшего праздновать День очищения Москвы от польских интервентов. Со временем праздник свою важность несколько утратил, заявляют сторонники исторической точки зрения, и в советские годы его не отмечали. Вновь свой официальный статус День народного единства вернул только в середине прошлого десятилетия.

В Русской Православной Церкви 4 ноября отмечается день памяти иконы Казанской Божией Матери – как раз в честь освобождения Москвы от поляков.

Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом
Новости
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Бунт в колонии: несколько сотен человек устроили погром
Во Владикавказе силовики подавили волнения среди заключенных

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+