«Начинают раскручивать»: как полицейские вымогают взятки у россиян

Пятерых сотрудников ППС задержали в Орске за разбойное нападение на мужчину — они требовали от него денег, а в случае отказа обещали подкинуть наркотики. Хотя надзор за взяточничеством со стороны полицейских в последние годы усилили и настолько вопиющие инциденты происходят редко, проблема с коррупцией в органах МВД сохраняется — экс-следователь и капитан полиции в отставке рассказали о самых распространенных схемах. В Госдуме тем временем предложили обязать всех полицейских носить нагрудные камеры и ежегодно проходить полиграф.

12 октября 2021 года пятеро полицейских из города Орска Оренбургской области с табельными пистолетами и наручниками напали на мужчину. По данным СК, двое из них потребовали передать им 20 тыс. рублей, угрожая подкинуть наркотики. Затем подошли еще трое правоохранителей и заковали местного жителя в наручники, после чего украли деньги.

Подозреваемые задержаны. На них завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».

Адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия назвал произошедшее в Орске редким явлением — правоохранители-коррупционеры обычно действуют намного мягче.

«В случае с Орском — это редкость, чтобы настолько по беспределу действовали. Но денежное решение вопроса с полицией — нередкий случай. Больше всего этим промышляют сотрудники ППС и ДПС. То есть те, кто занимается административными правонарушениями», — пояснил он «Газете.Ru».

С ним согласен глава Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин — он рассказал о самых распространенных коррупционных схемах, которых сегодня придерживаются полицейские.

Так, сотрудники ППС задерживают гражданина за незначительные нарушения правопорядка: нецензурную лексику в общественном месте либо справление нужды на улице. После этого они приводят человека в отдел и предлагают заплатить, чтобы избежать ответственности.

«Доставляют в отдел и начинают раскручивать: «Если ты не дашь денег, на тебе будет административное нарушение и с ним тебя могут не взять на работу или уволить». Административка — самое частое явление: кто-то пописал не там или пиво пьет на улице, матерится. Дело в том, что при обжаловании в суде опровергнуть рапорт сотрудников невозможно», — пояснил Багатурия.

Участковые в свою очередь берут взятки с уличных торговцев — сотрудник не проверяет законность реализации товаров, а продавец платит ему процент от продаж.

Следователи МВД в свою очередь могут брать взятки за возбуждение уголовного дела.

«Бывают такие случаи, когда, например, дал адвокат следователю взятку в 3 млн рублей, чтобы возбудили уголовное дело, а через некоторое время его закрыли, потому что другая сторона дала в два раза больше», — добавил Пашкин.

Cотрудники ДПС в свою очередь могут намеренно создавать ситуации, в которых людям приходится нарушать ПДД. «Так происходит в южных регионах. Однополосное шоссе, они пускают трактор, который едет 30 км/ч, а на протяжении долгого времени сплошная линия и где-то впереди есть гаишники, которых никто не видит — человек нарушает и попадается сразу», — рассказал Багатурия.

Тем временем водители такси или фур часто платят правоохранителям, чтобы их не досматривали или не проверяли тщательно документы.

Основными жертвами взяточников, по словам экс-следователя, становятся мигранты. «У них основной хлеб — мигранты, в особенности на фоне жесткого законодательства в их отношении. Два нарушения в год, и их депортируют на пару лет — мигранты из-за страха платят», — уточнил он.

Коррупция в органах МВД связана с тем, что в самих отделах с рядовых сотрудников требуют деньги: на день рождения начальника или ремонт служебных машин, отметил Пашкин.

«Такое происходит почти везде. Соответственно, они собирают эти деньги за счет граждан. А, если обратиться в УСБ и попытаться бороться за правду, то тебя либо уволят, либо посадят — все в завязке. Честных сотрудников из системы выгоняют. Это замкнутый круг», — подчеркнул глава профсоюза.

Проблему с систематическими поборами удалось решить в крупных городах, однако южные регионы по-прежнему «утопают во взяточничестве», заявил Пашкин.

«В Москве с сотрудниками ППС хорошо разобрались — они боятся брать взятки. Плохая ситуация с беспределом сотрудников в южных регионах — в частности в Краснодарском крае», — пояснил он.

По данным Генпрокуратуры за 2019 год, сотрудники МВД совершили больше всего коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов.

В МВД между тем выявление коррупции в своих рядах назвали в декабре 2020 года «одним из приоритетных» направлений работы. Там отмечали, что за пять лет 80% сотрудников полиции, уличенных в коррупции, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по внутренним материалам.

Чтобы снизить уровень коррупции среди сотрудников МВД, каждого надо обеспечить нагрудной видеокамерой и заставлять ежегодно проходить полиграф, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

«Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово.

Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт. Кроме того, случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания», — сказал парламентарий.

Между тем экс-следователь прокуратуры Багатурия дал россиянам советы, как вести себя, когда полицейский начинает вымогать деньги.

«При первом появлении намеков со стороны сотрудников полиции на решение вопроса за взятку, нужно встать, там, где есть камера либо включить свой телефон или привлечь свидетелей. Затем нужно добровольно сообщить о данном факте в СК или УСБ, даже, если заплатили — ответственности не будет. Но нужно понимать, что деньги вам не вернут, и они будут обращены в доход государства», — заключил специалист.