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Общество

«Миграционная амнистия»: Россия разрешила въезд 158 тыс. узбекистанцев

Посольство Узбекистана подтвердило частичную «миграционную амнистию» в России

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Российские власти объявили о «миграционной амнистии» для 158 тыс. граждан Узбекистана. Но это разрешение не распространяется на тех жителей республики, которых депортировали по решению суда. Кроме того, известно, что с 18 октября будет запущен пилотный проект, в рамках которого 10 тыс. узбекистанцев будут трудоустроены на российские строительные площадки. Примерно половина из них отправится на космодром Восточный.

Посольство Узбекистана сообщило, что Россия разрешила въезд 158 тыс. граждан республики. «Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны», — отметили дипломаты.

Указывается, что об «амнистии» заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой во время встречи с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, который прибыл в Москву с делегацией от республики.

Дипмиссия уточняет, что разрешение на въезд не распространяется на тех узбекистанцев, которых ранее депортировали из РФ по решению суда.

О «миграционной амнистии» стало известно еще во вторник. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. В новом видео, которое было опубликовано на сайте Федерации мигрантов России, он объявил об «амнистии» для 150 тыс. граждан Узбекистана и 150 тыс. граждан Таджикистана. На портале федерации также можно посмотреть пошаговую инструкцию для самостоятельной проверки наличия запрета на въезд в Россию.

На сайте посольства Узбекистана также говорится о запуске пилотного проекта, который будет осуществляться МВД России совместно с узбекской стороной. В рамках проекта 10 тыс. граждан республики смогут оформить разрешения на работу еще до выезда из республики. Ожидается, что этот механизм позволит уменьшить сроки трудоустройства и, соответственно, расходы российских работодателей.

Этот проект был утвержден российским правительством на прошлой неделе.

Таким образом мигранты получат работу в строительных компаниях. Граждан Узбекистана привлекут к строительству «больших инфраструктурных объектов», в частности на космодроме Восточный.

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, трудовые мигранты будут работать на «конкретных площадках» и на «конкретные компании». Фирмам направят 10 тыс. привитых граждан Узбекистана. В Ташкент уже доставлены 12 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил ранее пресс-секретарь Минздрава Узбекистана Фуркат Санаев.

Для реализации проекта, как отметил пресс-секретарь Агентства внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана Ортикхужа Норов, стороны разработали механизм отбора работников. АВТМ принимает заявки и в определенные дни собирает желающих выехать на работу в Россию в специальных центрах.

Далее отбор сотрудников осуществляют российские ведомства и компании. Сначала правоохранители и медики проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в РФ и медицинских противопоказаний. Затем представители фирм проверяют компетенции мигрантов. Если участник программы прошел отбор, то его направляют на вакцинацию «Спутником Лайт». Прививка — это обязательное условие проекта. Патент на работу трудовые мигранты получают уже в России.

«С начала октября Агентство внешней трудовой миграции при участии российских Минздрава, МВД и других профильных ведомств уже отправили в Россию 1 466 узбекистанцев, которых планируется задействовать в строительстве инфраструктурных объектов космодрома Восточный», — сказал Норов в разговоре с ТАСС.

По его словам, всего на строительные площадки космодрома планируется отправить 5 тыс. граждан Узбекистана.

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