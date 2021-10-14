«Хотел вырезать на спине пасынка некий символ, чтобы вернуться в семью»

В Рязанской области произошло жуткое убийство: бывший отчим и его знакомая, предположительно, до смерти замучили 15-летнего мальчика. Мужчина заявил, что не собирался убивать ребенка, а хотел лишь провести с ним оккультный ритуал, чтобы вернуться к его матери. Однако подозреваемые «перестарались», и подросток умер. Тогда предполагаемые преступники спрятали тело в лесу, но через четыре дня начали давать показания.

Сотрудники Следственного комитета по Рязанской области задержали двух человек, подозреваемых в оккультном убийстве подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

9 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 15-летнего мальчика. СК сразу же возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). Следователи установили, что к исчезновению подростка причастен его бывший отчим 1969 года рождения и его знакомая, жительница Подмосковья 1992 года рождения. Их задержали.

«По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера», — говорится в сообщении ведомства.

13 октября тело ребенка нашли в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района. Оно было присыпано землей и мусором, на трупе обнаружили следы насильственной смерти. С задержанными сейчас проводят следственные действия, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Как пишет Telegram-канал Mash, следователи задержали 52-летнего Владислава Цикунова (по другой версии — Цийкунова) и его нынешнюю 28-летнюю сожительницу, которая занимается ачери-биатлоном. Мужчина ранее был судим, по некоторым данным, занимался бандитизмом. Несколько лет назад он познакомился с Еленой Федуловой, у которой от прежнего брака был 15-летний сын. Криминальное прошлое Цикунова не смущало женщину до тех пор, пока она с ним не развелась.

Расставание в начале этого года гладко не прошло — пара спорила об имуществе. По информации СМИ, мужчина неоднократно угрожал бывшей супруге — за год она 40 раз жаловалась на него полиции, однако правоохранительные органы никаких действий не предпринимали.

По данным Telegram-канала SHOT, Цикунов увлекался оккультизмом, у него был свой интернет-магазин по продаже ритуальных товаров, оберегов и амулетов. Мужчина очень хотел вернуться в бывшую семью, однако Федулова не желала его принимать. Тогда он якобы решился на оккультный ритуал. Как заявил подозреваемый следователям на допросе, вместе со своей нынешней 28-летней сожительницей (она также увлекалась оккультизмом) они решили совершить ритуал с 15-летним сыном бывшей жены Цикунова.

Мужчина утверждает, что не хотел убивать подростка — его задачей было «вырубить» мальчика и нацарапать на его спине некий символ, который поможет вернуться к бывшей жене. Однако 28-летняя подруга Владислава, по его словам, зашла в дом, где был в тот момент ребенок, а затем с трясущимися руками вышла оттуда и сказала: «Я его убила».

Тогда подозреваемые решили спрятать тело: они собрали его вещи, поехали в лес, перемотали труп пакетами и скотчем и сбросили в колодец, присыпав землей.

Telegram-канал «112» опубликовал фрагмент видеозаписи с допросом Цикунова. На кадрах мужчина рассказывает обстоятельства убийства мальчика.

«Мария взяла гаечный ключ, обмотала его тряпкой и охотничий нож, я так думаю нож, для того, чтобы рисовать. Я говорю «Ты смотри только, не убей». Она пошла, я остался в машине. После прибегает с круглыми глазами: «Я его убила», — сообщил подозреваемый.

После этого, по его словам, у него был шок. Он вместе с женщиной зашел в дом, где увидел лежащего на кровати мальчика с ножевыми ранениям. Цикунов также упомянул, что «никакой пентаграммы на спине» ребенка не было.

Telegram-канал Baza сообщает, что найденное тело ребенка было все исколото ножом. При обыске у Цикунова нашли кроссовки со следами крови, руны и изображения валькирий (девы-воительницы из скандинавской мифологии) — 52-летний мужчина объяснил, что делает обереги подобной тематики.