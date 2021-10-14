Врачи пока справляются. Песков обозначил перспективы по ограничениям из-за COVID-19

Врачи пока справляются с потоком пациентов с коронавирусом, поэтому сейчас чрезвычайные меры регионами РФ приниматься не будут, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что важно продолжать разъяснительную кампанию о важности и пользе вакцинации от COVID-19. Именно прививки власти страны считают спасением от пандемии.

В России мобилизована медицинская инфраструктура, и пока в отдельно взятом регионе врачи справляются с наплывом коронавирусных больных, чрезвычайные меры вводиться не будут. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА «Новости».

«Медицинская инфраструктура мобилизована. И, конечно, сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей, поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», — отметил он.

При этом, добавил спикер Кремля, необходимо «существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования».

«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», — отметил Песков.

За прошедшие сутки в России вновь зафиксировали рекордные показатели по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Выявлено 31 299 новых случаев, умерло 986 человек. Всего с начала пандемии в РФ заболели COVID-19 — 7 892 980 человек, умерло 220 315 человек.

Ранее Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 в России. «Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что в настоящее время хороши любые методы, способствующие росту понимания необходимости вакцинации.

Перед этим вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первом месте в России среди заразившихся коронавирусом — граждане старше 65 лет. Она уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется. Голикова добавила, что в России из-за подъема заболеваемости коронавирусом наступает «сложный период».

Она рекомендовала всем регионам страны допускать на массовые мероприятия только по QR-кодам.

«Рекомендации регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенное в течение не более шести месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией», — заявила зампред правительства.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в последнее время у пациентов чаще наблюдаются тяжелые формы COVID-19. Также он отметил, что за последний месяц темпы вакцинации снизились, в основном это связано с отпусками и началом учебного года.