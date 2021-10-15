Что нужно знать о стартовавшей переписи населения

Всероссийская перепись населения (ВПН) должна была пройти еще в прошлом году, но трижды откладывалась из-за коронавируса. В труднодоступных районах страны она началась еще весной, но главный этап пройдет осенью — с 15 октября по 14 ноября. Зачем нужна перепись, как ее пройти и не быть обманутым — в материале «Газеты.Ru».

Для чего россиян переписывают

Первая всесоюзная перепись населения была сделана в 1926 году. И по ее итогам власти СССР начали разрабатывать планы развития хозяйства страны, в том числе и знаменитые пятилетки. В современной России жителей переписывали впервые в 2002 году. На базе полученной информации разработали программу материнского капитала. Последняя ВПН проводилась в 2010 году.

Несмотря на то, что основная информация о жителях есть в базах данных МВД и ЗАГСов, полученные по итогам переписи сведения считаются более полными и всеобъемлющими. Они представляют из себя единую систему информации не только о числе россиян, но и об их национальности, семейном положении, уровне жизни и образовании, миграции внутри страны. Эксперты утверждают, что ВПН помогает исправлять статистические ошибки, накопленные в течение десяти лет. И эти данные лежат в основе всех полномасштабных социально-экономических проектов и реформ.

Сейчас перепись нужна не только государству, но и бизнесу, который активно исследует информацию о потребителях. По итогам ВПН бизнесмены смогут увидеть подробный демографический срез любого муниципалитета на цифровой платформе бизнес-аналитики Росстата.

Как принять участие в ВПН

Перепись-2021 предполагает три возможности ее пройти.

— Первая — традиционная. Информацию о себе можно предоставить переписчику, который придет к вам домой. Узнать дату визита переписчика можно на официальном сайте ВПН. К 2021 году переписчиков оснастили планшетами, чтобы гражданин мог быстрее отвечать на вопросы, а полученные данные было проще обрабатывать.

— Второй вариант предполагает самостоятельное посещение переписного участка или центра предоставления услуг «Мои документы» (МФЦ). После ответов на вопросы переписчиков там они уже не придут к вам домой. Кроме того, в МФЦ могут предложить ответить на вопросы переписного листа на портале госуслуг, помогут с авторизацией и проконсультируют. По итогам такой переписи гражданин получает QR-код, который в случае визита переписчика домой нужно будет предъявить.

— Третий вариант — электронный. Самостоятельное заполнение переписного листа доступно на портале госуслуг, где необходимо выбрать услугу «Участие в переписи населения». С одного аккаунта можно внести информацию о всех членах семьи, живущих вместе с владельцем профиля. Перепись в электронном виде будет доступна с 15 октября по 8 ноября. После ответа на все вопросы в личные сообщения на госуслугах и на привязанный к профилю мобильный телефон придет QR-код. Его, как уже говорилось, нужно предъявить переписчику, который у себя отметит, что ответы на вопросы уже получены. МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за переписчиков населения МВД РФ предупредило граждан о мошенника, которые в ближайшие две недели могут приходить... 01 октября 17:24

Какие вопросы будут в переписных листах

Перепись предусматривает два бланка — «Л» и «П», — которые в общей сложности включают 33 вопроса. Форма «Л» — это 26 личных вопросов о возрасте, поле, гражданстве, национальности, месте прописки и фактического проживания, составе семьи, занятости и других источниках дохода.

Форма «П» содержит семь вопросов об условиях проживания: типе жилого помещения, общей площади, годе постройки дома, количестве комнат, уровне благоустройства.

Для иностранцев, проживающих в России, предусмотрен единственный бланк — форма «В». В нем всего семь вопросов о возрасте, поле, стране постоянного проживания, цели нахождения в России и сроке пребывания.

Если сравнивать с прошлой ВПН-2010, в переписных листах появилось несколько новых вопросов. Например, в вопросе о высшем образовании будут предлагаться на выбор «специалитет», «бакалавриат» и «магистратура». В вопросе о трудоустройстве появилась графа «самозанятые». Также будет вопрос о доступности интернета и мобильной связи по месту жительства.

Кого конкретно будут переписывать

Под ВПН попадают все жители страны независимо от гражданства. Кроме того, перепишут и россиян, проживающих за рубежом.

Иностранцы подлежат переписыванию, если они уже проживают или намерены оставаться в России в течение 12 месяцев. Перепишут и тех иностранных граждан, которые недавно прибыли в страну в поисках политического убежища.

Россияне, проживающие за границей, могут пройти ВПН в нескольких случаях: если они находятся в длительной командировке, или же временно выехали из страны по работе; если они находятся за границей по долгу государственной службы более одного года; если пребывание вне России связано с лечением, отдыхом или учебой; космонавты, моряки, которые находятся в плавании.

Проживающие за рубежом россияне могут быть переписаны двумя способами. Первый — электронный на госуслугах. Полученный QR-код нужно будет переслать родственникам в России, чтобы они передали его переписчику. Второй — попросить членов семьи в стране внести информацию о себе.

Как не попасться на уловку мошенника

МВД накануне старта ВПН предупредило, что аферисты могут воспользоваться переписью для обмана граждан. Мошенников можно распознать несколькими способами. Во-первых, если переписчик пришел после 14 ноября. Во-вторых, если вам предлагают ответить на вопросы на улице (переписчики ходят только по домам). В-третьих, если вам предлагают пройти перепись по телефону, на сторонних сайтах (кроме госуслуг), посредством СМС или мессенджеров.

Кроме того, распознать мошенника можно по просьбам предоставить документы или иные подтверждения своих персональных данных. Все авторизированные переписчики будут носить форменные принадлежности: шарф, накидку, портфель и планшет с логотипами ВПН-2020 (логотип решили не менять, несмотря на то, что фактически перепись проходит в 2021 году). Каждый переписчик будет обладать удостоверением, которое он должен показать вместе со своим паспортом по требованию гражданина.

Что еще надо знать о ВПН

У любого гражданина есть право не участвовать в переписи и отказаться отвечать на вопросы переписчиков. В таком случае в сводную статистику по итогам ВПН попадут данные из баз МВД и ЗАГСа — пол и возраст человека. Кроме того, можно не отвечать на некоторые вопросы из бланков.

Все анкеты будут анонимными. Никакие документы предъявлять переписчику не нужно. Однако сотрудники могут спросить имя и фамилию. Персональные данные с планшетов переписчиков и с портала госуслуг будут передаваться по зашифрованным каналам связи Росстату. Они не будут передаваться налоговикам, полиции, пенсионному фонду или иным государственным ведомствам.

В прошлую перепись в 2010 году более 1 тыс. россиян в графе «национальность» называли себя хоббитами, эльфами и другими вымышленными или вымершими народностями и расами. Глава Росстата Павел Малков сообщил, что за подобные ответы никто наказывать не будет, а подобных граждан в статистике отнесут к «иным национальностям».

Предварительные итоги ВПН планируют обнародовать в апреле 2022 года, окончательные — в конце следующего года.