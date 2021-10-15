Собчак заявила, что за ней установили слежку

В пятницу Ксения Собчак приехала в Росгвардию, где сообщила о слежке за ней. В ведомстве ей посоветовали написать официальное заявление в органы внутренних дел, «если есть все причины» для соответствующего обращения. Сама телеведущая отметила, что речь не только о слежке, а «о прямых и очень жестких угрозах» ей лично и ее семье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ксения Собчак сообщила в пятницу, 15 октября, сотрудникам Росгвардии, что за ней предположительно следят неизвестные на машине. В ведомстве, как указал его официальный представитель Валерий Грибакин, посоветовали телеведущей написать заявление в органы внутренних дел. Бывший муж и дочь не пришли на похороны женщины, погибшей в ДТП с Собчак Екатерину Тарасову, погибшую в результате аварии, виновником которой стал водитель телеведущей Ксении... 15 октября 08:16

«Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», — приводит его слова ТАСС.

Информация о том, что за Собчак началась слежка после резонансного ДТП в Краснодарском крае, ранее появилась в соцсетях.

«Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье», — прокомментировала ситуацию сама Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». По мнению ряда наблюдателей, после аварии, в которой погиб человек, телеведущей следовало бы его переименовать.

Кортеж Собчак заметили у главного штаба Росгвардии Автомобили, на которых передвигается журналистка Ксения Собчак, заметили возле главного штаба Росгвардии... 15 октября 19:04

Напомним, вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель представительского Mercedes-Maybach, в котором находилась направлявшаяся в аэропорт Сочи телеведущая, выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с автомобилем Volkswagen, который затем задел рейсовый микроавтобус. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, водитель и вторая пассажирка оказались в больнице. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Позднее водитель Mercedes-Maybach Олег Цой признал вину в нарушении правил дорожного движения, он находится под домашним арестом. По словам Собчак, она находилась на заднем пассажирском сиденье и общалась по Zoom со своей командой, не следя за дорогой и действиями водителя — на рейс до Москвы она успевала и водителя не торопила. Момент ДТП с Собчак в районе Сочи попал на камеры Момент ДТП с автомобилем телеведущей Ксении Собчак в районе Сочи попал на камеры... 13 октября 11:43

«Очень наглый маневр»

13 октября была опубликована запись момента аварии с видеорегистраторов и камер, установленных в микроавтобусе. На ней видно, что в момент ДТП Mercedes-Maybach обгонял попутный автобус. «Кадры свидетельствуют, что водитель Maybach «совершал очень наглый маневр, который граничит с самоубийством», потому что он обгонял автобус, выехав на встречную полосу – и это было на дороге, которая имеет по одной полосе для движения в каждую сторону», — прокомментировал «Газете.Ru» эту запись адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Погибшая в ДТП в Сочи виделась с Собчак до аварии 35-летняя Екатерина Тарасова, погибшая в ДТП с участием Ксении Собчак, была знакома... 13 октября 20:33

«Водитель этого автомобиля совершил роковую ошибку, попав в ситуацию, в которой бывали многие водители со стажем – когда ты обгоняешь ночью, по свету фар очень сложно определить расстояние до встречного автомобиля. Выезжая столь уверенно на полосу встречного движения, водитель Maybach совершил грубейшее нарушение ПДД, а кроме того, неверно оценил расстояние до встречной машины», — отметил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Как стало известно ранее, Ксению Собчак вызвали на очную ставку с водителем Олегом Цоем, но она не смогла явиться в следственное управление сочинского УВД «из-за плохого состояния здоровья». Следственное действие перенесли на следующую неделю.

При этом Собчак дала свидетельские показания по этому уголовному делу в ГСУ МВД России.