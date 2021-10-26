В России за двое суток произошли три взрыва газа в жилых домах. В Балтийске Калининградской области один человек пострадал, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В подмосковном Видном хлопок газа разрушил стену. В Набережных Челнах мощный взрыв газовоздушной смеси привел к гибели девушки и травмам пятерых человек. «Газета.Ru» собрала подробности трагических происшествий.

В жилом доме в Балтийске после взрыва газа начался пожар. Об этом со ссылкой на управление МЧС по Калининградской области сообщает «Интерфакс».

Огонь распространился по площади 50 квадратных метров, вскоре он был потушен пожарными. Взрыв не вызвал разрушения панельной пятиэтажки. Один человек в результате инцидента пострадал, его увезли в больницу. Жильцов дома эвакуируют, на месте работают экстренные службы.

«Очень мощный удар, оконные рамы вылетели метров на десять, а в соседних домах затряслись стены», — заявил очевидец взрыва в разговоре с порталом Калининград.Ru.

Он также сообщил, что жильцы дома выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Кроме того, сообщает kp.ru, некоторым пришлось сбрасывать из окон детей — их ловили внизу соседи.

Балтиец Юрий Прохоренко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как спасал прыгавших с балкона людей.

«Насчет пострадавших, которые в момент взрыва были, я застал только вот этих четверых, потому что они с балкона спрыгивали. Там парень кричал, что в подъезд они не могут выйти, потому что там угарный дым. Пришлось ловить их с балкона. А так, при мне там больше никто не выпрыгивал», — сказал он. Его супруга Екатерина Ярошевич рассказала «Газете.Ru», что во время ЧП была дома, который находится неподалеку от взорвавшейся пятиэтажки. Женщина подумала, что «пришел конец света» — во время взрыва «вылетели окна с двух домов».

Взрыв в Видном

В городе Видное Московской области также произошел взрыв скопившейся газовоздушной смеси. Госпитализировать в результате инцидента никого не пришлось. Однако взрыв разрушил стену между комнатой и кухней.

«В квартире… на первом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Повреждена стена между комнатами, оконное остекление не пострадало», — заявили в подмосковном управлении МЧС.

В момент взрыва в квартире находились пятеро детей в возрасте от полутора до восьми лет. Семья находится на учете инспектора по делам несовершеннолетних. Где были в момент взрыва родители — неизвестно.

Взрыв в Татарстане

Накануне взорвавшийся газ стал причиной гибели девушки в Набережных Челнах. Смесь бытового газа и воздуха загорелась и взорвалась в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.

В результате было разрушено шесть квартир. Ранены были пятеро человек, в их числе двое несовершеннолетних детей. Девушка 1999 года рождения впоследствии умерла в реанимации.

«Жить мне в этой квартире очень страшно. Потому что ты заходишь в квартиру — и понимаешь, что ты в нее в ближайшее время не вернёшься. Взрывом выбило стекла в окнах. Сейчас поднимались со Следственным комитетом — на потолке трещины и уже пошли подтеки», — сообщила РИА «Новости» жительница одной из квартир, находящихся рядом с эпицентром взрыва. Ей временно предложили возможность проживания в отеле.

Причиной взрыва газа в Набережных Челнах могли стать оказание некачественных услуг по газоснабжению или неосторожность жильцов, сообщили в пресс-службе татарстанского СК. Telegram-канал Readovka сообщил, что «месяц назад в доме, где взорвался газ и разворотило восемь квартир, проводили техобслуживание газовой системы».

По данным СК, владелец взорвавшейся квартиры злоупотреблял алкоголем и стоял на учете у нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, на его плиту поставили заглушку. Член комитета Торгово-промышленной палаты России по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин вскоре после этого заявил, что «опасных соседей» стоит отправлять на реабилитацию в ЛТП.

«Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории», — сказал Крохин.