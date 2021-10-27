«Принудительно вакцинировать всех граждан запрещает закон»

На фоне объявления нерабочих дней и ужесточения карантинных мер по всей стране представители властей и эксперты обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 для всего населения России. Бизнесмены пытаются отстоять свою прибыль в предновогодние месяцы, руководство страны передает полномочия регионам. Могут ли сделать прививку от коронавируса обязательной — читайте в обзоре «Газеты.Ru».

Чтобы обеспечить уровень вакцинированности населения России, необходимый для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, есть два выхода: либо внести прививки от COVID-19 в календарь обязательной вакцинации, либо стимулировать людей льготами, призами, акциями. Об этом заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов.

«Считаю, что здесь все меры хороши. Нам надо идти в область убеждения людей и стимулирования их к вакцинации: всякого рода льготы, призы и так далее. Либо введение вакцинации в обязательный календарь, тогда льготы не нужны — вводить в календарь и прививать», — объяснил депутат.

Таким образом он отреагировал на предложение АКОРТ и АКИТ (ассоциаций, объединяющих крупнейшие торговые сети страны) по введению обязательной вакцинации всех граждан как способа избежать периодов нерабочих дней и закрытия бизнеса. Торговцы направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо, в котором заявили, что граждан надо обязать прививаться и обеспечить бесплатную вакцинацию как в государственных, так и в частных клиниках.

Впрочем, призыв ритейлеров направлен, по всей видимости, на сохранение прибыли. В письме они пояснили, что период с октября по декабрь является для торговли «высоким сезоном», некоторые компании получают в это время 30-50% всей годовой выручки. И закрытие торговых объектов во время антиковидных локдаунов вредит как самому бизнесу, так и экономике в целом.

Ассоциации не просто предлагают ввести общую обязательную бесплатную вакцинацию. Они разработали специальный протокол работы в пандемию, который подразумевает маршрутизацию покупателей (разделение потоков клиентов на вход и выход), сменный режим питания и отдыха сотрудников, обязательное ношение масок, использование антисептиков и строгое следование другим санитарным мерам. «Помирайте дома»: главврач иркутской больницы пояснил свое обращение к антиваксерам Главный врач детской больницы в Иркутске во время прямого эфира попросил отказавшихся от вакцинации людей... 26 октября 15:20

Кроме того, АКОРТ и АКИТ предлагают дополнительные меры стимулирования привитых людей. В качестве примера они приводят опыт Москвы, где среди вакцинированных разыгрывали квартиры. По мнению ритейлеров, для тех, кто сделал инъекцию, можно предусмотреть скидки при оплате ЖКХ.

В беседе с «Газетой.Ru» Шайхутдинов согласился, что предприниматели получают серьезный удар от введения новых санитарных мер. «Бизнес реально сильно страдает. В этот локдаун примерно 60 млрд рублей потеряет за эти две недели», — поделился парламентарий.

Депутат считает, что даже объявление обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан во всех российских регионах не позволит достичь показателя в 60% привитого взрослого населения к концу осени (ранее в правительстве РФ и Роспотребнадзоре заявляли, что эти цифры являются целью прививочной кампании, она позволит обеспечить формирование коллективного иммунитета, значительно снизить темпы распространения коронавируса). Поэтому властям нужно принимать более решительные меры.

С ним не согласен кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев. «Если отложить тот момент, что я врач-инфекционист, и взять именно момент психологический, то все обязательное и принудительное, оно по природе человека отталкивает. Поэтому обязательная вакцинация даст эффект гораздо худший, чем убеждение», — объяснил он «Газете.Ru».

Низкий спрос на вакцинацию со стороны населения эксперт объясняет недостаточным информированием людей. Побороть это, по его мнению, можно только понятными объяснениями, почему нужно вакцинироваться, почему прививка эффективна против коронавируса, почему она не несет опасности. Но пока что этого нет.

«Конечно, вакцинацию нужно оставить добровольной, иначе мы столкнемся с такой стеной недовольства, которая только уменьшит число людей, которые до этого хотели прививаться», — резюмировал Акинфиев.

А член Совета Федерации Владимир Круглый, комментируя инициативу предпринимателей, заметил, что принудительно вакцинировать всех граждан запрещает закон. «Это противоречит законодательству и Конституции», — сказал РИА «Новости» сенатор, заслуженный врач РФ. «В соответствии с законом об иммунопрофилактике в условиях эпидемии представители определенных профессий подлежат обязательной вакцинации, и этот закон у нас соблюдается», — напомнил он.

Однако с призывом торговцев согласились в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Они также обратились к правительству с письмом о введении обязательной вакцинации всего взрослого населения. «Наступает момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности», — заявил РИА «Новости» председатель ФНПР Михаил Шмаков.

С такими же аргументами выступила общественная организация «Деловая Россия». «Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации», — сообщил президент «ДР» Павел Титов. По его словам, хотелось бы «демократичного законного метода привития», но иначе работодатели в пострадавших отраслях будут и дальше терпеть убытки. «Пандемия не испарилась». Когда снизится число заболевших COVID-19 В Роспотребнадзоре дали прогноз относительно стабилизации эпидемиологической ситуации... 23 октября 10:37

Накануне Шайхутдинов во время пленарного заседания Госдумы предложил вернуться к обсуждению вопроса о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок. Прошлый созыв нижней палаты обсуждал его во время весенней сессии, однако инициативу заморозили. «Может быть пора уже вернуться к этому законопроекту, дать поручение Комитету вернуть его в повестку и сделать эту прививку, наконец-то, обязательной?» — спросил депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это заявил, что сейчас у региональных властей есть все полномочия для противодействия распространению COVID-19. «Если у правительства других возможностей нет или они себя исчерпали, конечно, можно обсуждать и такой путь», — сказал он.

В течение всего 2021 года президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою позицию по вопросу вакцинации: по мнению главы государства, она должна оставаться добровольной. В то же время, выступая 21 октября на совещании с членами правительства, он отметил, что нежелание граждан вакцинироваться вызывает у него удивление. Путин подчеркнул, что у граждан страны есть только два пути пройти через пандемию: привиться или переболеть. Запретить ночные тусовки и нарастить тестирование. Что поручил Путин кабмину 20 октября президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, а на следующий... 25 октября 12:53

За несколько дней до объявления периода нерабочих дней по всей стране вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло кампанию по информированию населения о коронавирусе.

«Всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт», — сообщил он.

Депутат согласился с позицией президента о добровольности прививки, но подчеркнул, что эксперты и власти выбрали неверную риторику для общения с населением, не отвечают на вопросы «почему болеют те, кто привился?», «почему умирают те, кто привился?», «почему есть проблемы и осложнения после самих прививок?». И подход «мы сказали, а вы делайте» не сработал.

«Мне кажется, народ в России гораздо умнее, и надо разговаривать гораздо глубже и аргументированнее, чем сейчас. Только тогда можно получить какое-то доверие граждан к процедуре вакцинации», — резюмировал Толстой.