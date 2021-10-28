«Решение об обязательной всеобщей вакцинации не принималось»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России «пока не принималось, нужно смотреть на развитие ситуации». Усилия властей будут считать в Кремле недостаточными до тех пор, пока не будет достигнут общественный иммунный барьер, добавил он. При этом информационная кампания о вакцинации ведется на постоянной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Темпы вакцинации от коронавируса в России существенно выросли за последнее время – об этом в четверг, 28 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали предложение об обязательной вакцинации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ассоциации российских... 28 октября 12:42

«Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас», — подчеркнул он.

По его словам, решение об обязательной всеобщей вакцинации от COVID-19 в России не принималось.

«Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — указал он, обратив внимание на данные статистики, которые «изо дня в день меняются» и «пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние». «Поэтому следим дальше», — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, Песков опроверг публикации о «перезапуске» информационной кампании по вакцинации. Эта работа ведется на постоянной основе, добавил он. «Ъ»: в России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса В России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает газета... 28 октября 17:44

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — отметил он, указав, что информационная кампания — это «как езда на велосипеде». «Особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он разъяснил, что такая работа идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых медиа.

«Никакого перезапуска нет и быть не может. Кампания есть, и она будет продолжаться», — констатировал Песков.

Говоря о достаточности уже принятых мер, он подчеркнул: «Пока цели нашей не достигнем, пока мы не достигнем общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными».

«Мы должны убедить всех», — полагает представитель Кремля. В Кремле оценили идею введение QR-кодов в общественном транспорте Пресс-секретарь президента России прокомментировал идею введения QR-кодов в общественном транспорте... 28 октября 12:39

Корректировка стратегии ведется постоянно, добавил он. «Слишком жесткие условия диктует нам пандемия. И эти условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть.

Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Собственно, тут обстоятельства диктуют жесткость», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал, что не располагает сведениями о специальных установках для губернаторов в связи с возросшим числом смертей от COVID-19 в России.

Введение QR-кодов на общественном транспорте, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах является прерогативой региональных властей, пояснил пресс-секретарь президента. «Это прерогатива глав субъектов РФ, которые реализуют свои особые полномочия», — сказал он. Как выглядит документ Минздрава о прививке от коронавируса Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, приказ ведомства вступит в силу... 25 октября 23:17

Он также констатировал, что избыточная смертность связана с последствиями коронавируса.

Максимумы заразившихся и умерших

За последние сутки в России выявили 40 096 заразившихся коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Число летальных исходов возросло за минувшие 24 часа на 1 159. Условная летальность осталась на уровне 2,8%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 28 октября увеличился до 1,03, следует из подсчетов ТАСС. В Кремле прокомментировали рекорд по числу смертей от коронавируса в России Пресс--секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о специальных... 28 октября 12:37

Показатель держится выше единицы в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Москве (0,96) и Санкт-Петербурге (0,88). Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Вакцинация и нерабочие дни

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрированы уже пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт» и «Эпиваккорона-Н».

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 23 октября 2021 года находится на 93-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 32,62%.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство страны решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.