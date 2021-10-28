Какие ошибки допускают россияне при самолечении COVID-19

Врач Александр Мясников считает, что бесконтрольное употребление препаратов при лечении коронавируса может ухудшить состояние пациентов. Специалист уверен, что COVID-19 может пройти сам, а его симптомы можно сбить обычными лекарствами и постельным режимом. При этом Мясников не первый, кто указывает россиянам на неправильное питание и отсутствие понимания, что принимать, чтобы улучшить свое состояние.

В России повысилась смертность из-за того, что граждане злоупотребляют различными препаратами. Такое предположение сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность», — сказал он в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.

Мясников подчеркнул, что коронавирус может пройти и сам. При этом заболевании, как считает телеведущий, можно лечиться дома без вреда для здоровья. Госпитализация, по его словам, нужна только при вирусных пневмониях на основании особых показаний врача.

Если у пациента с коронавирусом повысилась температура, то ее можно сбить «парацетамолом, обильным питьем, куриным бульончиком и постельным режимом». Но, как отметил Мясников, многие начинают хаотично пить кроворазжижающие, гормональные, антибиотики и другие препараты. Такой подход, считает врач, может усугубить состояние пациентов, поэтому он призвал коллег информировать россиян о вреде употребления ненужных лекарств.

Врачи также неоднократно указывали, что стоит обращать внимание не только на употребляемые препараты, но и на рацион питания. По мнению заслуженного врача России, доктора медицинских наук Юрия Серебрянского, при коронавирусе стоит употреблять полезную пищу, а не фастфуд.

Кардиолог Сергей Панов рекомендовал зараженным вирусом исключить из рациона соль, сахар, а также жареную и жирную пищу. По его словам, это очень важно тем, у кого есть хронические заболевания.

«Дело в том, что, увеличивая количество употребляемой в день соли, вы увеличиваете риск роста артериального давления. Для пациента с гипертонией и COVID-19 это очень опасно», — предупредил он.

Специалист рекомендовал во время болезни употреблять льняное, оливковое масла, рыбу и морепродукты, то есть продукты с полиненасыщенными жирными кислотами.

Панов также посоветовал ежедневно есть 400г овощей и фруктов, как рекомендует ВОЗ. По его словам, так пациенты могут получить клетчатку и витамины.

Серебрянский, в свою очередь, предупредил, что некоторые россияне совершают ошибку при приеме витаминов. «Зачастую при коронавирусе назначаются антибиотики, которые разрушают в организме витамины группы B, которые важны для стабильной работы иммунитета. Если нет желания принимать таблетки, то их можно восполнять в еде. Они содержатся в черном хлебе, яйцах, орехах и бобовых», — отметил специалист.

Врач добавил, что с популярным витамином С нужно быть аккуратнее, так как он может раздражать желудок.

Заведующий отделением НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал, что одна из главных ошибок заболевших коронавирусом и врачей — «неконтролируемое и необоснованное» использование антибиотиков, антикоагулянтов и противовирусных препаратов типа фавипиравир.

Например, антикоагулянты (снижают свертываемость крови), как считает Мельников, стоит назначать только «тяжелым» пациентам в стационарах и тем, у кого могут развиться тромбозы.

А вот эффективность против коронавируса витаминов, цинка, иммуномодуляторов пока не доказана.

Но не только заболевшим стоит следить за рационом. Те, кто уже перенес COVID-19, тоже должны следить за своим питанием. Как сказал в комментарии «Газете.Ru» диетолог Александр Андреев, многие возвращают в рацион вредную еду, совершая ошибку.

«Возвращают в рацион жирную, острую пищу, начинают употреблять фастфуд. К сожалению, это как раз то, что может ухудшить состояние человека. После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно», — рассказал Андреев.

По его мнению, нужно от 10 до 14 дней после отступления вируса продолжать правильно питаться.