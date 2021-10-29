Кок и рекламный агент: кого перестанут готовить колледжи

В российских колледжах и техникумах могут перестать учить 43 профессиям. Минпросвещения считает, что специальности кока, оператора швейного станка, рекламного агента и прочие можно освоить не в формате среднего специального образования. За последние пять лет прием в колледжи существенно возрос, 60% российских девятиклассников продолжают обучение именно в них.

Министерство просвещения РФ планирует с 2022 года прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 специальностям. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта… в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года», — гласит пояснительная записка к документу.

Среди упраздняемых направлений обучения на специальности оказались судовой повар и судовой бортпроводник, контролер банка, рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта.

Кроме того, прекращается прием на обучение профессиям проходчика, изготовителя железобетонных изделий, слесаря по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, электромонтажника авиационной техники, регулировщика железнодорожного движения (стрелочника), заготовителя продуктов и сырья, младшего ветеринарного фельдшера, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования и прочих.

Минпросвещения считает, что прием на эти специальности должен быть прекращен, чтобы система подготовки кадров пришла в соответствие с требованиями рынка труда.

Ведомство также готовит проект постановления правительства, согласно которому колледжи в стране смогут бороться за гранты для развития образовательно-производственных кластеров в рамках программы «Профессионалитет».

Чиновники также полагают, что профессии будут укрупняться, а квалификации — расширяться.

В 2019 году бывшая министр просвещения Ольга Васильева заявила «Российской газете», что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей.

«Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал», — сказала она.

Министр отмечала, что некоторые профессии устарели, а некоторые настолько изменились, что требуемые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

Среди таких специальностей Васильева назвала изготовителя эмалированной посуды, сушильщика в бумажном производстве, ткача, вышивальщицу и сборщика электроники. В это же время было введено обучение новым профессиям по направлениям: мехатроника и мобильная робототехника, графический дизайн, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.

Тогда же Минпросвещения внесло в список устаревших и изменившихся специальностей (для обучения именно в формате ССУЗ) автомеханика, оптика-механика, парикмахера, токаря, метролога и сотрудника гостиничного сервиса.

В начале октября 2021 года директор департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин заявил «Российской газете», что за последнюю пятилетку отмечается существенный рост спроса на среднее специальное образование. Сейчас по этим программам в стране обучается 1,2 млн человек.

«Колледжи сегодня выбирают 60% девятиклассников. Это стало возможным благодаря серьезным изменениям в системе СПО, связанным с обновлением материально-технической базы и педагогического состава колледжей и техникумов», — отметил чиновник.

В материале говорится, что у выпускников колледжей «практически нет проблем с трудоустройством». Получив диплом, работу сразу находят 82% фармацевтов, 81% воспитателей детских садов, 78% выпускников специальности «лечебное дело» и 73% новоиспеченных учителей начальных классов.

Среди самых популярных специальностей оказались сестринское дело, IT и программирование, кондитер и сварщик. Рабочие профессии становятся все более престижными, профессию в колледже можно получить за 2-3 года и практически сразу устроиться на работу с достойной зарплатой.

Кроме того, удобным способом поступления в университет является колледж при вузе. ЕГЭ сдавать при поступлении в ССУЗ не нужно, туда берут по итогам конкурса аттестатов. Отучившись пару лет, можно «плавно перейти на следующую ступень образования», сообщается в статье.