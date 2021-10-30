Олицетворял эпоху советского телевидения. Умер диктор Игорь Кириллов

Игорю Кириллову, известному телерадиоведущему, было 89 лет. О его смерти сообщил Первый канал, на котором он проработал более 60 лет. Как рассказал его помощник Сергей Рублев, легендарный диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. По словам работавшей вместе с Кирилловым телеведущей Анны Шатиловой, с сентября он находился в больнице, где заразился коронавирусом. Точная причина смерти пока не указывается.

30 октября скончался знаменитый диктор Игорь Кириллов. Он умер в субботу на 90-м году жизни.

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — сообщили на Первом канале. Анна Шатилова рассказала, что близкие скрывали болезнь диктора Кириллова Телеведущая Анна Шатилова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала смерть советского и российского... 30 октября 13:01

Более 20 лет он вел программу «Время». «И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет», — отмечается в сообщении.

Хотел быть режиссером

Всесоюзно известного диктора на телевидение привела мечта стать режиссером. «Я хотел быть режиссером, за кадром, чтобы кричать там: внимание, мотор! Стоп!», — рассказывал Кириллов.

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Телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера. Через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать.

«И в тот же день, не успев даже опомниться, уже вел свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. А еще через неделю рассказывал всей стране новости поистине космического масштаба. На многие десятилетия он запомнил каждое слово того сообщения:

«3 октября 1957 года в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли».

В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Больше 30 лет в эфире программы «Время» — только о самом важном. Всегда собранный и невозмутимый. Глядя в экран телевизора, зритель и представить себе не мог, каких порой невероятных усилий и нервов стоил каждый выпуск передачи», — отмечается в сообщении Первого канала.

«Болезнь скрывали»

Проработавшая более 50 лет вместе с Кирилловым телеведущая Анна Шатилова рассказала «Газете.Ru», что жена диктора Татьяна скрывала его болезнь.

«Я пять дней на связи с его женой, и что он в больнице, она скрывала, мне не говорила. Сейчас мне завотделом наш Шмаков сообщил, что Кириллов, оказывается, с 10 сентября в больнице, ему ампутировали ногу. И в результате заразился там коронавирусом уже и все… А шел на поправку», — сказала она. Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов... 30 октября 11:25

В свою очередь, помощник Кириллова Сергей Рублев сообщил ТАСС, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

Более полувека новостей в прямом эфире

Легендарный диктор родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В 1955—1957 годах — актер Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).

С июля 1957 года начал работу на телевидении. Последний раз вел программу «Время» 30 декабря 1989 года. Работал также в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ.

Возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968 года по 1989 годы.

Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.

С 1965 года до конца 1980-х Кириллов вел (часто в паре с Шатиловой) телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

В последние годы он был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира «Первого канала».

На первой жене — Ирине Всеволодовне Кирилловой (1932—2004) — диктор женился в 1954 году. Ему было 11 лет, когда он познакомился со своей будущей женой и ее сестрой. Она также работала на телевидении — звукорежиссером. У них родились двое детей — дочь Анна (1961) и сын Всеволод (1971—2011). Анна окончила консерваторию, проживает в Германии, замужем за оперным певцом. Всеволод Кириллов специализировался на организации сафари в африканских странах, погиб от приступа панкреатита в Камеруне.

В 2012 году Игорь Кириллов женился второй раз — на Татьяне Александровне, которая моложе супруга на 34 года.