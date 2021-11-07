«Били одного по 5-7 человек». Что известно о третьей драке в Подмосковье за неделю

Очередной конфликт в Московской области перерос в массовое побоище — несколько десятков человек минувшей ночью дрались в Домодедово. По предварительной информации из соцсетей, в неравном поединке сошлись лица «неславянской национальности» и местные жители. Один из участников драки заявил, что конфликт был не на национальной почве. Полиция уже начала проверку.

Прокуратура Московской области начала проверку сообщений в социальных сетях о новой драке в Подмосковье, в которой, по предварительным данным, принимали участие несколько десятков человек.

«Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедово. По предварительным данным, вечером 6 ноября между гражданами произошел конфликт. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как следует из различных пабликов в соцсетях, инцидент произошел в Домодедово около дома №50 по ул. Гагарина. По информации из соцсетей, около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей. По этим данным, конфликт начался среди подростков. Местные ребята собрали около 15 человек и пошли выяснять отношения с приезжими. После чего мигранты якобы позвали свои старших товарищей.

«По приезду увидели подростков, начали цивилизованно общаться, выяснять ситуацию. Те, в свою очередь, тянули время. К ним приехала подмога в виде нескольких «приор», как минимум одна из них начала давить людей, к ним вылезло еще какое то количество из-за дома. С их стороны пошли в ход травматические пистолеты и ножи. Всего их было 50 человек, вместе с подростками»,

— говорится в сообщении.

Как пишут очевидцы, как только количество мигрантов стало больше местных жителей, они кинулись в драку и «начали сравнивать людей с землей»: били по 5-7 человек на одного. Все задержаны, но вину не признают. Что известно о драке в Новой Москве Полиция задержала четвертого, последнего подозреваемого по делу об избиении мужчины с ребенком... 06 ноября 20:00

Один из участников конфликта рассказал Mash свою версию произошедшего. По его словам один из приезжих начал «выпендриваться» на его друга, после чего завязалась драка «два на два».

«После этого они подтянул своих «старших», которых было немало. Они пришли на наш район, пришли без курток, в одних кофтах, пришли с настроем подраться. Дралось человек 10-15 от силы, и их также. Потом они убежали. Какой-то дурачок достал пистолет, я не знаю, то ли с нашей стороны, то ли с их, и начал стрелять в воздух из какой-то пневматики. И кто-то из детей начал говорить, мол кто-то ранен», — рассказал молодой человек.

Он отметил, что конфликт произошел не на межнациональной почве, а после драки его участники продолжили общаться. «Они сказали, что вот, мы хотели подраться, мы свое получили, претензий нет, в дальнейшем можем даже общаться», — пояснил собеседник Mash. Судя по фотографиям участников драки, у них травмы лица.

В соцсетях распространяются личные данные нападавших. Одного из них зовут якобы Эльфаг Исмаилов, его профили в «ВКонтакте» и Instagram сейчас закрыты. Предварительно, ему 21 год. Аккаунты других участников драки в Домодедово также содержат фамилии, обычные для народов Закавказья.

Инцидент в Домодедово стал уже третьей дракой с участием мигрантов в московском регионе. 4 ноября в Новой Москве четверо азербайджанцев напали на мужчину с ребенком, драку сняли на видео и выложили в сеть, она вызвала большой общественный резонанс. Никто из участников серьезно не пострадал, однако на следующий день в Новых Ватутинках, где произошел инцидент, провели рейд с участием полиции и Росгвардии, чьи сотрудники задерживали иностранцев. Сейчас все четверо нападавших на мужчину с ребенком установлены и задержаны. Новая драка в Московском регионе. Главное Три человека обратились за врачебной помощью после драки в Подмосковье, сообщили в полиции... 07 ноября 13:17

На фоне конфликта в Новых Ватутинках, стало известно о драке в подмосковном Лыткарино, произошедшей 31 октября. Там в одном из дворов группа неизвестных избила мужчину, сделавшего замечание. Супруга пострадавшего рассказала, что нападавшие были уроженцами Кавказа. Досталось и соседке, которая пыталась заступиться за мужчину. Его в итоге госпитализировали. Обе драки — и в Лыткарино, и в Новых Ватутинках — взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.