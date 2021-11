«Нужно провести черту»: кому не надо ревакцинироваться от COVID-19

300 единиц антител полностью защищают от заражения «дельта»-штаммом коронавируса, выяснили в совместном исследовании Центр им. Н.Ф. Гамалеи и департамент здравоохранения Москвы. Максимальным уровнем защиты считается показатель в 500 единиц антител и выше.

Привитых от коронавируса людей, у которых уровень антител держится на уровне 300 единиц и выше, не следует в чем-либо ограничивать. Такое мнение выразил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Между привитыми, то есть людьми с QR-кодами, и непривитыми должна быть проведена черта. Их необходимо резко различать. Тех, у кого количество антител больше 300, можно практически не ограничивать», — приводят его слова «Известия».

Собеседник газеты уточнил, что речь идет о международном стандарте измерения, который утвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Он называется First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin (human), с единицей измерения BAU — «binding antibody units» («единицы связывающих антител»).

Согласно ему, о том, что у человека выработан максимальный уровень антител, свидетельствует показатель 500 и выше. Это, в частности, означает, что необходимости в вакцинации нет. Положительная оценка иммунного статуса при этом начинается с показателя 10,0 BAU /мл.

«ВОЗ, столкнувшись с этой проблемой, ввела международные единицы. Каждая фирма, которая выпускает свою систему, в обязательном порядке ввела свою систему пересчета. И теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — объяснил Гинцбург.

Российские официальные лица, напомним, неоднократно призывали граждан не ориентироваться на значение титров антител, принимая решение о возможной вакцинации. Прививка на этом не сказывается отрицательно и не несет вред организму, утверждали эксперты.

Тест-систем в разных странах или в пределах одного государства при этом много. Коэффициент во всех методиках тестирования, соответственно, неодинаковый. То есть если один тест на антитела будет считаться положительным при условном значении 300, то другой — при показателе в два раза ниже.

Центр им. Н.Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения Москвы провел собственное исследование. На основании выборки из 4 тыс. жителей столицы был сделан вывод о 300 единицах. Речь идет преимущественно о доминирующем в мире штамме — «дельта».

«300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — констатировал глава центра.

Штамм «дельта», напомним, вызывает наибольшие опасения у медицинского сообщества. Впервые его обнаружили осенью 2020 года в Индии, и с тех пор его находят у подавляющей части заболевших COVID-19 по всему миру. Летом 2021-го в России и США им были заражены свыше 90% пациентов с коронавирусом.

Специалисты в области здравоохранения пришли к выводу, что «дельта» в разы заразнее других штаммов, поскольку наиболее приспособлена для того, чтобы обходить иммунную защиту человека.

Симптомы «дельты» практически аналогичны оригинальному варианту вируса, пришедшему из Уханя, однако новой версией чаще стало заболевать молодое население. «Дельта»-штамм вместе с этим, как было установлено ранее, снижает эффективность вакцин, однако большая часть используемых в мире препаратов все равно показывает высокие результаты. В октябре Гинцбург заявлял, что, например, российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов штамма «дельта», включая те разновидности, которые появились недавно.