20 идей по развитию России: сделать трансплантацию органов доступной

Сделать круг шире

В России число людей, нуждающихся в пересадке органов, с каждым годом увеличивается, несмотря на то, что количество медучреждений, практикующих такие операции и число самих операций тоже растет. В 2020 году в листе ожидания на трансплантацию находилось более 9,5 тыс. человек, в то время как годом ранее удалось провести лишь 2,4 тыс. операций. К несчастью, далеко не все граждане доживают до момента, когда до них дойдет очередь.

Чтобы увеличить число трансплантаций, Дмитрий Давыдов считает важным расширить круг лиц, которые могут стать живыми донорами. Самый распространенный вид живого донорства — пересадка почки. В результате этой операции донор и получатель органа или реципиент могут жить нормальной жизнью с одной функционирующей почкой. По такому же принципу осуществляется пересадка доли печени. Сегодня в России донорами могут стать лишь люди, находящиеся в генетической связи с нуждающимся в пересадке. Такое ограничение значительно сужает круг людей, которые могли бы пожертвовать один из своих органов ради спасения жизни.

В некоторых странах Европы — в Швеции, Нидерландах, Испании — существует возможность стать донором для друзей и супругов. В США в трансплантационный центр можно добровольно пожертвовать почку, и там ее определят самому нуждающемуся.

В странах, где трансплантация от неродственного донора разрешена, работает так называемый специальный этический комитет, который отвечает за проверку намерений донора. Отдающий свой орган на пересадку должен ни в коем случае не продавать свой орган, а действовать сугубо из гуманных побуждений, без корыстных целей, чтобы спасти близкого человека.

«Благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии, России удалось декриминализировать эту сферу. Поэтому мы предлагаем внести некоторые изменения, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение», — отмечает Давыдов.

Так, предприниматель предлагает разрешить донорство между супругами, находящимся в законном браке не менее одного года; между гражданами, которые не состоят в законном браке, но имеют общего ребенка; а также между родителями и их приемными детьми. Он уверен, это такой шаг поможет расширить круг потенциальных доноров, сохраняя при этом принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваясь лишь генетическим родством.

Развить международное донорство

Другое предложение активиста для улучшения ситуации с донорством касается улучшения международного сотрудничества в плане взаимной передачи трупных органов. В России, как и во многих странах Европы, разрешена трансплантация трупных органов по принципу презумпции согласия: изъятие подходящих к пересадке органов и тканей после диагностирования смерти мозга разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не зарегистрировали свой отказ.

В качестве примера интересной европейской кооперации Давыдов приводит международный фонд Eurotransplant — некоммерческую организацию, действующую как посредник в интересах нуждающихся в трансплантации в Австрии, Бельгии, Хорватии, Германии, Венгрии, Люксембурге, Нидерландах и Словении. Так, когда в какой-то из стран-участников фонда появляется не подошедший ни одному реципиенту в пределах государства трупный орган, через базу данных организации ищут подходящего реципиента в других странах объединения.

Алгоритм Eurotransplant мгновенно составляет «список соответствия» для каждого доступного органа, учитывая совместимость по медицинским показателям, проведенное в списке ожидания время и относительную срочность. Так, только в 2020 году из всех трансплантированных трупных органов 21,4% нашли своих доноров на территориях других стран-участниц Eurotransplant. Существует также аналогичная некоммерческая организация по обмену органами Scandiatransplant, в которую входят Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия и Эстония.

Дмитрий Давыдов полагает, что Россия тоже могла бы выступить инициатором создания подобной международной организации, предложив к ней присоединиться странам, с которыми у России уже есть связи в области здравоохранения. Активист убежден в том, что учитывая высокое качество российской медицины и возможности в сфере информационных технологий, поддержка такой инициативы на международной арене обязательно найдется. Финансирование деятельности подобного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в зависимости от количествв регистрируемых в листе ожидающих трансплантации.

«Выгода для России очевидна. Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска», — уверен предприниматель.

Автор идей убежден в том, что с их реализацией появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан. Он надеется, что государство обратит внимание на его предложения и поддержит их на законодательном в законодательном уровне.