С чем связаны обыски у руководства РАНХиГС

Следователи провели обыски у проректора и финансового директора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова. По данным источников, следственные действия проводятся в рамках расследования о мошенничестве в особо крупном размере, по которому проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 ноября в домах руководителей Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ прошли обыски. Следователи пришли к проректору вуза Ивану Федотову и финансовому директору Александру Ефремову. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в «Шанинку» В Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка») с проверкой пришли... 21 октября 18:13

«Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»).

Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в рамках этого уголовного дела Федотов и Ефремов на данный момент проходят свидетелями.

Сообщается также, что обыски и допросы прошли в рамках расследования эпизодов о фиктивном трудоустройстве в учебное заведение.

Что известно о свидетелях по делу

На сайте РАНХиГС указано, что Федотов на посту проректора отвечает за стратегическое и перспективное планирование деятельности вуза, координирует его информационную политику, курирует организацию российских и международных форумов и внеучебную работу, руководит организацией социальной и воспитательной работы, а также деятельностью дисциплинарной комиссии Академии.

Ефремов организует работу по планированию и реализации финансово-хозяйственной деятельности, проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности организации и разработке мероприятий по повышению эффективности управления финансами. Как следует из справки на портале вуза, он также осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе «в ходе внешних контрольных мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности Академии».

Версия следствия

Мосгорсуд ранее отменил решение о домашнем аресте Сергея Зуева и 9 ноября отправил его в изолятор. О его задержании стало известно 12 октября. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), директора Института общественных наук РАНХиГС подозревают в причастности к хищению более 21 млн рублей, принадлежавших «Фонду новых форм развития образования», который возглавляла Марина Ракова.

19 октября Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Следователи пришли с обыском к проректору и финдиректору РАНХиГС Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства... 18 ноября 09:05

Напомним, Ракову взяли под стражу 7 октября. Она обвиняется в хищении более 50 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование» в 2019 году. На данный момент экс-замминистра просвещения находится под арестом до 6 декабря 2021 года.

По данным следствия, Ракова санкционировала выделение из бюджета денег «Фонду новых форм развития образования». 1 октября 2021 года ее вызвали на допрос, но Ракова тогда пропала, ее объявляли в розыск. В СМИ появлялись предположения, что она уехала на Украину. Однако уже 6 октября ее задержали. Свою вину она не признает.

Кого еще арестовали

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой — Артур Стеценко вместе с ней работал в фонде. Супруги проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАНХиГС. В вузе обвинения отрицают.

В рамках дела также арестованы бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.

Фигурантам уголовного дела может грозить до 10 лет лишения свободы (со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, следует из соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ — высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. Образована в 2010 году путем реорганизации Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в форме присоединения к ней Российской академии государственной службы при президенте РФ, а также 12 других федеральных государственных образовательных учреждений.