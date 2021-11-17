Получали бюджетные деньги: МВД установило фиктивных сотрудников РАНХиГС

Следователи зафиксировали еще один эпизод мошенничества, расследуя дело экс-замминистра просвещения Марины Раковой. В начале октября она и ее предполагаемые сообщники были арестованы. Ракову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что она похитила 50 млн рублей.

Сотрудники МВД в ходе расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой выявили несколько сотрудников Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые числились там фиктивно.

«Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам министерства просвещения, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников», — говорится на сайте ведомства.

Следствие считает, что эти люди не выполняли никакой работы, но регулярно получали зарплату на протяжении долгого времени.

Ранее источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что у финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и проректора Ивана Федотова прошли обыски. Собеседник агентства отметил, что следственные действия осуществлялись «в рамках расследования уголовного дела по крупному мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством в академию».

Он добавил, что обыски связаны с уголовным делом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Следствие считает, что Зуев похитил более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), главой которого была Ракова.

При этом, по данным РИА «Новости», уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере будет расследоваться отдельно от дела против чиновницы, ректора «Шанинки» и других. «Шанинка» — это негосударственный российско-британский вуз. Об был основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

Ранее Зуев был помещен под домашний арест до 7 декабря, но прокуратура сочла такую меру пресечения слишком мягкой и подала апелляцию, которую удовлетворил Мосгорсуд. Таким образом ректора вуза заключили под стражу в СИЗО. В тот день Зуев приехал в суд в сопровождении сотрудника ФСИН, а на заседании была его жена.

Что касается бывшей замминистра Марины Раковой, она тоже арестована.

По версии следствия, чиновница пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО в 2019 году. Деньги предназначались для реализации госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». Правоохранители выяснили, что отчеты по научным исследованиям были сфальсифицированы. Размер хищений оценен в 50 млн рублей. Раковой предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Помимо Раковой, в рамках дела арестованы бывшие сотрудники ФНФРО Максим Инкин и Евгений Зак, юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова, которая также занимала должность исполнительного директора «Шанинки». Под стражей также содержится гражданский муж Раковой Артур Стеценко. По версии следствия, его фиктивно трудоустроили в ФНФРО с 2017 по 2019 год, за это время под видом зарплаты он получил более 9 млн рублей.