«Зачем все это?»: врачи-антипрививочники объяснили свою позицию

Медики, отговаривающие россиян от прививки, рассказали «Газете.Ru» о своих мотивах: по их убеждению, вакцина была сделана слишком быстро, поэтому эффективной быть не может, а содержащиеся в ней аденовирусы могут влиять на участки ДНК и вызывать бесплодие. В центре им. Гамалеи ответили на аргументы врачей-антиваксеров.

60-летняя врач-инфекционист, доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга на протяжении полутора лет работает с коронавирусными больными — женщина не привита и считает вакцинацию бессмысленной.

«Не прививалась, не болела. Полтора года контактировала с больными — следовательно, вероятно, и не заболею. Как можно прививаться от вируса, суть которого мы не понимаем? А с учетом его изменчивости, как можно сделать эффективную вакцину? Мы каждый год делаем прививку от гриппа и не попадаем в штамм. А за столь короткий срок непонятно что сделали, зачем травить организм?» — сказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

Ее поддержала 55-летняя кандидат медицинских наук, врач-терапевт одной из московских клиник. Помимо сомнений в качестве вакцины медик считает, что в будущем она может привести к проблемам со здоровьем.

«Нам сообщили, что вакцина создана на аденовирусов 5 и 26 типа, которые якобы никак не влияют на организм, но дело в том, что именно эти типы напрямую влияют на гены человека — они отчасти разрушают определенные участки ДНК и впоследствии вызывают иммунодефицит у привитого.

Поэтому сама не хочу и всем пациентам аккуратно объясняю, но выбор остается за ними в любом случае», — пояснила женщина.

Кроме того, продолжила врач, после прививки человек также может заразиться и попасть в больницу.

«И вот спрашивается: а зачем это все? К тому же мы на своих пациентах видим, как вакцина влияет на организм — людям после нее плохо», — добавила терапевт.

Также в соцсети «ВКонтакте» в группах, посвященных вакцинации, пользователи пишут, что врачи в разных регионах акцентируют внимание пациентов на том, что после прививки у них может снизиться фертильность либо наступить полное бесплодие.

В ответ на заявления коллег профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн напомнил, что вакцина сделана из компонентов, которые не влияют негативно на организм человека.

«Состав наших российских вакцин совершенно понятен. Аденовирусы, входящие в «Спутник V», отличаются низкой патогенностью, а в составе вакцины они вообще не являются патогенными, потому что у них удалена часть генетического материала. На его место вставлен S-белок. Вот так она устроена, в ней не заложено никаких опасностей», — пояснил Альштейн.

С ним согласен и инфекционист, кандидат медицинских наук, доцента РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов. По его словам, платформа для создания вакцин была создана еще 50 лет назад — этим обусловлена высокая скорость создания препарата.

«Последующая адаптация вакцин к появлению новых вирусов или их штаммов — это стандартная практика и она характерна не только для совсем новых типов вакцин, но и для традиционных», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Тезис о том, что аденовирусы могут негативно влиять на гены, также не имеет научных оснований, подчеркнул Альштейн. «Это полный бред, с точки зрения науки, они не могут это делать. Это чистая выдумка», — посетовал ученый.

«Основным качеством аденовирусных векторных нереплицируемых вакцин является невозможность вируса размножаться в клетках человека. Размножение возможно только тогда, когда вирус встраивается в геном. Аденовирусные векторы в геном не встраиваются», — дополнил инфекционист Коновалов.

Самое популярное суждение среди врачей-антипрививочников — после прививки также можно тяжело заболеть коронавирусом и умереть.

«В настоящее время все вакцины существующие от коронавируса основаны на его S-белке. Говорить о том, что вакцины вызывают либо гибель, либо тяжелые заболевания — глупо. Как можно было вакцинировать 3 млрд человек и не заметить, что есть последствия. Тут нужно иметь в виду, что люди плохо понимают, что когда идет массовая вакцинация, то люди умирают только не от прививки, а при естественной летальности», — пояснил вирусолог центра Гамалеи.

Также, по словам Коновалова, за 100 лет существования вакцинологии подтвержденной связи между прививками и снижением репродуктивной функции зафиксировано не было.

Медики, выступающие против вакцинации, делают это из-за недостатка профильного образования, считает Альштейн. «Врачи-антипрививочники появляются из-за недостатка медицинского образования. В этом отношении стоит улучшить подготовку медиков. А причину, когда они выражают свое недовольство словами, то это еще ладно, но если они подбивают людей не вакцинироваться, то, мне кажется, что врачей нужно за это наказывать», — заключил он.