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Общество

«У детей на авансцену выходят психические расстройства и инвалидность в их результате»

Почему психические нарушения на первом месте по причинам детской инвалидности

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Психические расстройства — основная причина инвалидности среди детей, сообщили в Минздраве. По словам экспертов, причины кроются в снижении уровня здоровья населения и высоком уровне стресса, который наблюдается последние пять лет. В профильном ведомстве готовятся скорректировать документы, регламентирующую помощь несовершеннолетним пациентам с такими нарушениями. Сегодня она оказывается несвоевременно, а кадры не имеют достаточной квалификации, подчеркивают эксперты.

По структуре причин инвалидности среди детей на первом месте сегодня — психические нарушения, заявил 19 ноября замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай на III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы».

«На первом месте психические нарушения, на втором — болезни нервной системы, на третьем месте — врожденные аномалии», — сказал он, говоря о главных причинах детской инвалидности в России.

Тенденция высокой доли психических расстройств среди детей с ограниченными возможностями наблюдается последние несколько лет, отметил в беседе с «Газетой.Ru» психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Это тенденция последних лет, так как они сопровождаются могучим разрушением системы здравоохранения в целом и резким снижением медицинской помощи для населения. Поэтому психические расстройства, которые в раннем детстве сложно дифференцировать от неврологических, могут быть следствием снижения качества родовспоможения, например.

Снижается общий уровень здоровья у населения, и дети стали появляться в принципе не очень здоровыми. Ну, и конечно, нарастание стрессогенности среды, которое мы наблюдаем последние лет пять, способствует тому, что у детей на авансцену выходят психические расстройства и инвалидность в их результате», — пояснил он.

Диагнозы зависят от возраста, большинство психических расстройств выявляются к периоду школы, добавил психиатр: «Ближе к подростковому возрасту, когда на фоне пубертатного криза формируются проблемы, которые можно рассматривать как дебют заболевания». Речь идет, например, о расстройствах шизофренического спектра, уточнил он.

«Помощь детям с инвалидностью по психическим расстройствам сегодня находится на очень низком уровне. Это вопросы и диагностики инвалидности, и содержания в интернатах, и инклюзивного образования», — заявил Федорович.

По его словам, долгое время система здравоохранения в стране была детоцентрирована: «Постоянно звучали лозунги «Дети – наше все», сейчас этого нет».

С тем, что состояние системы помощи детям с психическими нарушениями плачевное, согласен и президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный.

«Система помощи таким детям на очень низком уровне сегодня. В первую очередь, это связано с плохой подготовкой кадров. В России уже 25 лет назад была отменна номенклатурная специальность детского психиатра, соответственно, обрушилась вся система подготовки кадров для оказания псхиатрической помощи детям и подросткам», — сказал он.

О необходимости развития и повышения доступности качественной психиатрической помощи детям говорят и в Минздраве.

«Соответствующие предложения по корректировке порядка оказания помощи гражданам при психических расстройствах в настоящее время Минздравом вместе с профессиональным сообществом готовятся», — сообщил Олег Салагай.

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