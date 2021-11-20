«Мы живем в счастливой стране»: как патриарх Кирилл отметил юбилей

По случаю юбилея патриарха Кирилла президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы Русской православной церкви высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. 20 ноября было опубликовано интервью с патриархом, в котором он заявил, что РПЦ никогда не признает гомосексуальные браки, оценил российско-украинские отношения и охарактеризовал Россию как «лидера свободного мира».

В день своего 75-летия патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) совершил Божественную литургию. Богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

В честь юбилея Предстоятеля Русской православной церкви в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония присвоения ему высшей государственной награды Российской Федерации — ордена святого апостола Андрея Первозванного. Патриарх получил ее из рук президента Владимира Путина.

«Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения. И следуете ему с достоинством мудростью, глубоким пониманием за ответственность нашего народа, за судьбу России», — обратился глава государства, подчеркнув, что сейчас голос РПЦ вновь приобрел огромное значение, в том числе благодаря патриарху.

Орденом Андрея Первозванного патриарха Кирилла наградили «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций и укрепление мира и согласия между народами».

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Церемония получилась торжественной, но скромной, заметил Путин. Это объясняется ограничениями из-за пандемии COVID-19. Говоря о патриархе, глава государства заявил, что успехи страны зависят от духовного начала.

» <...> Вы именно тот человек, который уделяет внимание самому главному — нашей вере, нашим духовным началам, нашим базовым ценностям, — и делаете это действительно от всей души, с полной отдачей сил», — заключил президент.

«Мы сознаем, что мы живем в счастливой стране <...> Сегодня Россия с большим запасом прочности идет по своему историческому пути», — ответил представитель РПЦ.

По случаю дня рождения патриарха российские телеканалы предлагают зрителям ряд фильмов и программ, посвященных Предстоятелю РПЦ. В эфире телеканал «Россия 1», в частности, вышло большое интервью с патриархом, в котором он обозначил свою позицию по многим мировым вопросам.

Один из них коснулся российско-украинских отношений. Так, по мнению Предстоятеля РПЦ, во многих частях Украины существует «искусственно созданная» русофобия, однако в скором времени это явление исчезнет. На Украине, напомним, действует Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ). Православные греко-католики называют греко-католиков «униатами».

«Нет оснований создавать конфликты вокруг той темы, которая сама по себе не является конфликтной», — заявил русский патриарх.

Россия же является на сегодняшний день лидером свободного мира и примером для других государств, считает патриарх Кирилл. Страна свободна от внешнего воздействия и развивается, избрав собственный путь.

«Мы действительно свободная страна. Это реальный факт <...> Хотя у нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия», — заявил он.

Именно о народе России, президенте и стране ежедневно он молится, сообщил патриарх.

«Но, конечно, в первую очередь я молюсь о нашей церкви, чтобы Господь оградил нас от расколов, от разделений, от всего, что ослабляет церковный организм», — сообщил Предстоятель.

Ответил глава РПЦ и на вопрос о возможном признании однополых браков. С его слов, православная церковь считает грехом брачные отношения, сожительство людей одного пола и никогда не признает эту «новомодную идею».

В мире гомосексуальные браки сейчас благословляют Евангелическая лютеранская церковь, Епископальная церковь США, Объединенная церковь Канады, Евангелическая церковь Германии, Лютеранская церковь Швеции, а также Протестантская церковь Нидерландов.

«В каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима», — отметил патриарх в этом контексте.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывания патриарха, заявил «Газете.Ru», что ни одна христианская конфессия не придет к выводу о том, что браком может называться что-либо еще, кроме союза мужчины и женщины.

«Но, к сожалению, под давлением либеральных СМИ и либеральной общественности некоторые протестантские общины пересмотрели свою Евангельскую позицию. Это, конечно, абсолютно нехристианский подход. Поэтому и РПЦ, и католическая церковь будет отстаивать именно Евангельское представление о семье», — сказал собеседник.

Но гомосексуалистов церковь при этом не отвергает, уточнил Кипшидзе. Они, как и «другие грешники», могут прийти в храм и принести свое раскаяние. Это, впрочем, не означает, что церковь должна признавать «нормальность» таких браков.

«Пока будет существовать РПЦ, пока будет существовать христианство вообще — оно не будет признавать грех нормой», — подытожил он.