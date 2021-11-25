ЧП в Кузбассе: число погибших возросло до одиннадцати, в шахте остаются десятки горняков

Взрыв произошел в одном из штреков угольной шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Из-за сильного задымления были эвакуированы 263 шахтеров, более 40 горняков пострадали от дыма. Число погибших — 11 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней тяжести. Причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли. Несколько десятков человек до сих пор остаются под землей.

Число погибших шахтеров в Кузбассе выросло до 11 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Перед этим экстренные службы заявили об обнаружении тел шести горняков.

Ранее губернатор сообщил, что один человек погиб. По данным МЧС, эвакуационно-спасательные работы продолжаются, под землей находятся 49 шахтеров.

Всего из «Листвяжной» из-за сильного задымления были выведены 236 человек. Врачи оценивают состояние еще 36 шахтеров как средней тяжести. Всего,

по последним данным, пострадали 43 человека. Пятеро горняков из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на скорую помощь города Белово сообщает агентство «Интерфакс».

К моменту ЧП внизу находились 285 человек, передает ТАСС. Сейчас остававшихся в шахте горняков выводят на поверхность. Однако часто шахтеров, по словам губернатора, остаются в дальних штреках, связи с ними нет.

Семьям погибших и пострадавших горняков будет оказана помощь, отметили в правительстве региона.

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Сибирское управление Ростехнадзора сообщает, что в шахте утром 25 ноября был зафиксирован взрыв – он мог произойти из-за возгорания угольной пыли в одном из вентиляционных штреков.

Обрушений в шахте не зафиксировано, но там практически нечем дышать.

«Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

По факту задымления прокуратура начала проверку. «Сегодня, 25 ноября, около 08.30 в пгт Грамотеинский г. Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной», работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области также проводится доследственная проверка.

Шахта «Листвяжная» была образована в 2003 году на базе шахты «Инская». Она работает в составе компании «СДС-Уголь» миллиардера Михаила Федяева. По спискам средняя численность работников шахты — более 1,7 тыс. человек.

Как сообщает агентство Regnum, в апреле 2021 года проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила на шахте 139 нарушений. Юрлицо и более 20 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Инспекторы выявили среди прочих следующие нарушения — отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) в одном из вентиляционных штреков, неисправные двери вентиляционного шлюза, неполную комплектацию противопожарного щита, неисправность аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения.

Часть нарушений была исправлена, на работу с прочими руководство шахты получило время.