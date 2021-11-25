«Куда ехать, брат?» Пранкеров отправили в колонию после угона BMW в Москве

В Москве приговорили к 3,5 года колонии трех пранкеров, которые весной угнали такси премиум-класса. Несмотря на то, что блогеры вернули машину водителю уже через несколько минут, объяснив свои действия «розыгрышем», против них возбудили дело об угоне по предварительному сговору. Один из блогеров ранее уже имел проблемы с законом из-за своих розыгрышей. В прошлом году он пугал пассажиров в метро, изображая кашель больного COVID-19.

Трое граждан Казахстана — 24-летний Рамир Хасанов, 29-летний Айдын Тусупов и 31-летний Ерсин Думшебай — в конце марта угнали такси ради розыгрыша. Они вызвали автомобиль BMW на Пресненскую набережную Москвы. Двое блогеров сели в салон иномарки и попросили водителя открыть багажник, якобы чтобы помочь их другу загрузить пакеты с покупками.

Когда таксист вышел из автомобиля, один из фигурантов дела пересел за руль и дал по газам, его друг на заднем сидении заснял происходящее. Третий злоумышленник снимал на камеру уезжающую иномарку и реакцию таксиста.

«Брат, угнали машину, ребята! Что чувствуешь, братуха? <...> Куда ехать, брат?» — спрашивает на видео мужчина за рулем. Его друг отвечает, что чувствует адреналин.

Полиция отметила, что обвиняемые вернулись спустя несколько минут и пояснили водителю, что таким образом подшутили над ним. В тот же день троих блогеров задержали и обвинили в угоне машины по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК). В отношении одного из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двоих отравили под домашний арест. «Отрезвит будущих шутников»: блогер получил срок за розыгрыш про COVID Блогер Кароматулло Джаборов, снявший пранк с «приступом коронавируса» в московском... 02 августа 16:39

Во время расследования полиция выяснила, что задержанные вели блог в социальных сетях и регулярно снимали видеоролики с различными розыгрышами.

Сегодня, 24 ноября Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о шутке с угоном такси. Судья уточнила во время слушаний, что за рулем во время угона такси был Тусупов, на пассажирском сидении снимал происходящее Думшебай, Хасанов остался вместе с водителем. Как отметила судья, после того, как Тусупов отъехал с места на чужой машине, Хасанов, видя реакцию таксиста, сразу не объяснил происходящее. Думшебай также не пытался помешать Тусупову и вернуть машину.

«Думшебай, Тусупов, Хасанов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК, им назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — передала ТАСС представитель суда.

Именно о таком наказании, отмечает РИА «Новости», просил суд прокурор. Блогеров взяли под стражу в зале суда.

У одного из осужденных, Рамира Хасанова ранее уже были проблемы с законом из-за его пранков на родине блогера, в Казахстане. В марте 2020 года он напугал пассажиров метро Алма-Аты. Хасанов начал демонстративно кашлять в вагоне, полном людей, поднося ко рту салфетку с бутафорской кровью.