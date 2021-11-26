«У людей нет сердца». Как кузбасский мэр отмечал назначение во время траура

Новый мэр города Прокопьевска Кемеровской области 46-летний Вячеслав Старченко потерял свой пост на второй день работы из-за неуместного корпоратива. Коллеги чиновника решили отпраздновать его повышение банкетом во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что у участников мероприятия «нет сердца», и ему «сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию». В Госдуме пообещали отреагировать на это событие.

Старченко вступил в должность мэра Прокопьевска 25 ноября. Празднование этого события прошло весело, как передает издание «Ваши новости», с песнями и танцами. При этом тогда уже было известно о трагедии в шахте. Прокопьевск расположен недалеко от «Листвяжной», по информации «Ваших новостей», четверо из числа погибших в шахте горняков жили в этом городе.

Трехдневный траур по жертвам аварии в шахте начался в области на следующий день после инаугурацию Старченко, 26 ноября. Однако городские чиновники уже запланировали на эту дату банкет по случаю назначения нового мэра, мероприятие решили не отменять. Как стало известно «Вашим новостям», когда корпоратив предложили перенести, неназванные чиновники заявили, что «никому не скажут» о празднике. Крупнейшая авария за 11 лет. Погибли все пропавшие в шахте В результате аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли... 26 ноября 07:12

Мероприятие проходило в закрытом режиме в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина. На банкет сумел попасть руководитель новокузнецкого отделения движения «За правду» Тулиген Адамов. Он заснял происходящее на видео. «Ваши новости» опознали среди присутствующих депутата городского совета от «Единой России» Александра Григорьева и женщину, похожую на председателя городского совета Наталью Бурдину. По информации источников издания, Старченко также был на банкете. Григорьев попытался вытолкать Адамова из зала. Источник в местной администрации сообщил изданию, что сразу после визита Адамова с камерой застолье закончили.

Депутат Государственной думы Николай Новичков, комментируя сообщения о банкете во время траура, назвал подобное недопустимым.

«Если это правда, то, конечно, это ни в какие ворота. <…> В период трагедии общенационального масштаба устраивать увеселения, какие бы они там не были обоснованные и запланированные – по меньшей мере, странно», — сказал он.

Губернатор Кузбасса заявил 26 ноября, что Старченко уволен с должности мэра.

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — возмутился Цивилев.

Губернатор подтвердил, что на банкете были сотрудники администрации Прокопьевска.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что на следующей неделе в партии обсудят поведение участников банкета. «Вопрос партийной ответственности участников банкета — членов ЕР будет решаться <…> С учетом того, что Цивилев возглавляет региональное отделение «Единой России», рассчитывать на снисхождение явно не приходится. Когда похмелье становится по-настоящему убийственным», — резюмировал он.

Старченко родился в Прокопьевске 26 января 1974 года. Окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию. Больше 12 лет проработал в больницах Кузбасса. Был генеральным директором кемеровского санатория «Шахтер» под Прокопьевском с 2011-го по февраль 2019 года. С февраля 2019-го занимал должность первого заместителя мэра Прокопьевска. Старченко выбрали новым мэром города 13 ноября депутаты городского совета.

Трагедия на кемеровской шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Под землей началось задымление, погибли 46 горняков и пять спасателей, которые пытались их найти. По числу жертв это крупнейшая авария на российских шахтах за последнее 11 лет.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин предположил, что в «Листвяжной» взорвался метан. Из-за взрыва, как пишет «Коммерсантъ», шахта заполнилась угарным газом, которым отравились погибшие.