Две версии и уголовное дело. Что известно о взрывах в Дзержинске

Пожар на территории оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске ликвидирован, взрывы прекратились. В результате ЧП пострадали два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Местный житель рассказал «Газете.Ru», что не обратил внимания на взрыв — из-за испытаний на соседнем полигоне мощные хлопки в городе слышны раз в три месяца.

На заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске утром 27 ноября произошло ЧП. На оборонном предприятии прозвучала пожарная сигнализация, после чего была слышна серия хлопков. На месте взрывов возник пожар, площадь которого составила 900 кв. м. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

В настоящий момент открытое возгорание полностью ликвидировано, отчитались в МЧС. На тушение пожара потребовалось чуть более двух часов. Сейчас все приехавшие на вызов пожарные машины покинули территорию объекта. Ситуация не представляет угрозы для населения, заявляют власти. Работники завода им. Свердлова и соседнего завода «Кристалл» эвакуированы.

Как выяснилось позднее, эпицентром взрывов на заводе стал двухэтажный цех по производству октогена. Произошло его обрушение, следом возник пожар.

По данным экстренных служб, травмы получили два человека, находившиеся в момент взрывов в цеху. В настоящий момент они госпитализированы в городские больницы и получают медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим», — заявлено в релизе областного правительства.

Рассматривается несколько версий случившегося, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В приоритете — нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона. Также не исключается версия о неисправности оборудования. Официальных заявлений на этот счет пока не последовало.

Местный житель рассказал «Газете.Ru», что не обратил внимания на взрыв — из-за испытаний на соседнем полигоне мощные хлопки в городе слышны раз в три месяца.

«Взрыв сам не слышал, но толчки по дому были такие, что он пару раз пошатнулся, я в это время спал, и по ощущениям было так, будто ребенка на коляске качают. Я даже не смотрел в окно, нас шатает примерно раз в три месяца от взрывов, которые идут со Свердлова. Хлопок — шатает, хлопок — шатает. Я уже привык и не обращаю на это внимание. Но это либо испытания на полигоне воинской части, либо утилизация», — утверждает он.

По факту произошедшего прокуратура Нижегородской области начала проверку. Ростехнадзор сегодня также формирует комиссию по расследованию причин произошедшего. На место тем временем вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России с врио главой Александром Чуприяном, который до этого находился в Кемерово в связи с трагедией на шахте «Листвяжная».

Местное управление Роспотребнадзора начало лабораторные исследования атмосферного воздуха в районе жилой застройки, где располагается завод им. Свердлова.

Региональное СУ СК России со своей стороны возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

«На место происшествия выехали следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

ФКП Завод им. Я.М. Свердлова является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, промышленной химии, оборонной продукции и машиностроения и функционирует с 1916 года, площадь предприятия составляет 1100 га. Там используются все существующие методы снаряжения боеприпасов. Кроме того, этот завод — единственный на территории России, где производят октоген и гексоген.

Предыдущее крупное происшествия на объекте датировано 2018 годом. Тогда произошел взрыв в цеху по утилизации мин. В результате возникшего пожара погибли шесть работников завода, еще шесть получили травмы и ожоги.