Маски-шоу, спецназ, обыск. Как главный пристав Ленобласти допрашивал беременную подчиненную

В отношении сотрудницы гатчинского отделения УФССП по Ленинградской области Ирины Мериц проводится служебная проверка. Поводом послужила неразбериха с платежами одного из должников. В ноябре ситуация приняла неожиданно драматичный поворот: в кабинет пристава, которая находится на четвертом месяце беременности, ворвалась группа быстрого реагирования. Что произошло дальше — в материале «Газеты.Ru».

Группа быстрого реагирования, балаклавы, автоматы, ночной допрос – с одной стороны, и одна беременная сотрудница отделения приставов – с другой. Речь идет об участниках инцидента, произошедшего в здании УФССП России по Ленинградской области 11 ноября. О случившемся стало известно спустя две недели, когда местный портал 47news обнародовал подробности.

Повод, чтобы вызвать спецназ

Еще в марте 2021 года 34-летняя сотрудница Гатчинского отделения судебных приставов Ирина Мериц занялась исполнительным производством о взыскании долга с одного юрлица в пользу другого. Сумма составила 8 млн рублей и была списана со счета организации, проигравшей суд, на счет приставов, а затем перечислена истцу. Тот подтвердил получение.

«Но через несколько дней должник обратился с жалобой о том, что напрямую оплатил ту же сумму своим оппонентам и потребовал от гатчинского отдела вернуть деньги. При этом известно, что перед перечислением Мериц связывалась с взыскателем и тот сообщил, что денег ему должник не отправлял. Да и сам он приставов не уведомил», — пишет издание.

Затем последовал процесс в арбитражном суде, куда должник обратился с иском к региональному управлению Федеральной службы судебных приставов. В его руководстве, в свою очередь, организовали внутреннюю служебную проверку. Она должна завершится 11 декабря.

Как все происходило

Ровно за месяц до наступления даты — 11 ноября — руководитель УФССП по Ленобласти Глеб Абатуров, как утверждает 47news, ворвался в гатчинское подразделение в сопровождении группы быстрого реагирования ведомства и допросил подчиненную на четвертом месяце беременности, отпустив ее лишь ночью. Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом Руководитель УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров ворвался со спецназом в гатчинское... 28 ноября 09:52

В тот день всех сотрудников отделения оповестили — после окончания рабочего времени места не покидать. «Вооруженные мужчины забежали в каждый из кабинетов и блокировали коридор. Когда они нашли Ирину Мериц, то скомандовали ей проследовать в кабинет, где были Абатуров и его заместители. Они пообещали написать на нее в Следственный комитет», — передает портал.

«Взыщу с вас 8 млн, это халатность, вы в сговоре! А на случай, если соберетесь поболеть, то в местах не столь отдаленных тоже есть больницы», — пересказывает его слова собеседник издания.

После этого в кабинете Мериц проводился обыск, а саму сотрудницу допросил начальник отдела собственной безопасности Андрей Гавщук. Всех приставов отпустили по домам лишь в три часа ночи, предварительно обыскав каждого перед выходом.

Как развивались события дальше

Ирине Мериц на следующий день стало плохо: поднялась температура, и врач отправил ее на больничный. От работы ее отстранили, одновременно Абатуров подписал приказ о понижении в должности. «Мериц была и.о. ведущего пристава-исполнителя, а стала просто приставом. Разница в зарплате тысячи три. Решение джентльмена», — отмечает 47news.

Ситуацию прокомментировала начальница гатчинского отделения ФССП Ирина Дюкарева: «Я знала, что приедут с проверкой, но точно не думала, что это так будет происходить.

Маски-шоу, спецназ. До трех часов ночи беременную девчонку держать!

Я не буду руки умывать и прятать голову в песок, буду ее отстаивать. Мы в ответе за подчиненных. Я считаю, что мой пристав действовал в рамках законодательства», — указала она.

Журналисту портала удалось связаться и с самим Глебом Абатуровым. Диалог состоялся около 21:00 мск:

«Вы время видели? Я понятия не имею, о чем вы, позвоните в рабочее время», — ответил он.

«Вы врывались со спецназом и допрашивали беременную ночью?» — уточнил корреспондент, после чего собеседник повесил трубку и больше на звонки не отвечал.

Официального комментария по ситуации пока не опубликовано.

Мнение юриста

Путаница в подобных исполнительных производствах встречается не так уж и редко, отмечают эксперты в области банкротства юридических лиц и финансовых споров между ними. Да и сами приставы зачастую допускают ошибки даже в менее сложных делах, что на фоне их объема работы даже выглядит обычной практикой.

Однако в данном случае правоохранительные органы могут заинтересовать действия другой стороны конфликта — речь может идти о превышении должностных полномочий и возбуждении уголовного дела по соответствующей статье (ч. 2 ст. 286 УК РФ). «Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Кроме того, потерпевшая сторона вправе подать гражданский иск о возмещении морального вреда, сумма компенсации может составить до 100 тыс. рублей», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.