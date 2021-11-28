Есть ли в России новый штамм COVID-19 «омикрон». Мнения разнятся

Африканский штамм коронавируса «омикрон», вероятно, уже есть в России, а источником его распространения могут быть побывавшие в Египте туристы, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Его слова в воскресенье, 28 ноября, приводит РИА «Новости».
«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — полагает он.
Круглый призвал закрыть авиасообщение с Египтом, пока омикрон-вариант не будет изучен.
По его мнению, за приезжающими из арабской республики в любом случае «нужно устанавливать медицинское наблюдение». Сенатор отметил, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа. Он также привел оценки экспертов, согласно которым вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма.
В то же время Круглый не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 «может представлять угрозу даже для привитых».
В свою очередь, глава научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» в России на сегодняшний день не обнаружен.
«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен.
При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — добавил он.
«Вызывает серьезные опасения»
О появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток, ранее сообщили ученые.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала его «вызывающим озабоченность» и присвоила название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. ЕС и ряд других государств ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
«Омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Темпы распространения COVID-19 и вакцинации
Согласно опубликованным в воскресенье данным федерального оперативного штаба, в России впервые с мая число вылечившихся от COVID-19 за неделю превысило количество заболевших.
За последние семь дней в стране зарегистрировали 239 215 заразившихся коронавирусом, в этот же период из больниц выписался 243 181 пациент.
Уменьшилось и число тех, кто проходит лечение в данный момент (1 029 507 человек).
Впервые с сентября по итогам недели в стране снизилась и смертность. Так, с 15 по 21 ноября штаб зарегистрировал 8 709 летальных исходов.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции 28 ноября продолжил рост и составил 0,97, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
На этом фоне данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data свидетельствуют, что Россия по состоянию на 26 ноября 2021 года находится на 94-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 37,78%.