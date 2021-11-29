«Это утка». В Кремле ответили на сообщения о переговорах с Моргенштерном

Администрация президента России обсуждает с продюсером рэпера Алишера Моргенштерна условия, на которых музыкант сможет вернуться в Россию, сообщил источник Znak.com. Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через интернет. После этого рэпер уехал из России в Белоруссию, позже стало известно, что он находится в ОАЭ. Кремль опроверг информацию о переговорах с музыкантом.

Администрация президента предложила исполнителю два варианта возвращения, уточнил собеседник Znak.com. Артист может продолжить заниматься бизнесом и музыкой в России, но должен пойти на сотрудничество с властью в преддверии президентских выборов 2024 года. В противном случае, если рэпер вернется в страну, СК может принять меры против него.

«Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо», — пояснил собеседник издания в президентской администрации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о переговорах с музыкантом.

«Нет. Это утка», — заявил Песков.

Об отъезде Моргенштерна из России стало известно 24 ноября. Рэпера якобы видели утром вместе с женой и охранником во время посадки на поезд Москва — Минск в Смоленске. Затем в сети появилось видео, на котором музыкант что-то обсуждает с охранниками в вагоне поезда, супруга сидит рядом с ним. При этом у Моргенштерна не было запланировано концертов в Минске на ближайшее время.

Концертный директор исполнителя пояснил, что рэпер приехал в Белоруссию на частное мероприятие. Источник URA.Ru предположил, что после выступления в Белоруссии Моргенштерн отправится в одну из европейских стран и не вернется в Россию.

Моргенштерн должен был дать концерт в московском клубе Gipsy 26 ноября. Однако 26 ноября администрация клуба сообщила, что выступление переносится на следующий год. «Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. <…> Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам», — объяснили в клубе. В творчестве Моргенштерна снова нашли пропаганду наркотиков Российского рэпера Алишера Моргенштерна вновь заподозрили в пропаганде наркотиков. На этот раз штраф... 09 ноября 17:26

Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что не может подтвердить прямую связь между отменой выступления и обвинениями Бастрыкина. Однако он отметил, что на рэпера оказывают давление в России. «В последнее время наблюдается повышенное внимание правоохранителей, контролирующих органов к деятельности Алишера. На мой взгляд, несправедливое. Но не уверен, что это связано с данным случаем переноса концертов. Не связываю это напрямую, просто потому что не знаю», — сказал Жорин.

Моргенштерн улетел из Белоруссии в Дубай, сообщили РЕН ТВ и источник «Пятого канала». РЕН ТВ уточнил, что рэпер с женой находятся в отеле на острове Палм-Джумейра. Позже менеджер рэпера выложил в интернет видео, как жена Моргенштерна возит его на кресле-каталке, предположительно дело происходит в аэропорту Дубая.

Моргенштерн за последний год неоднократно оказывался поле зрения правоохранительных органов. Прокуратура Москвы в мае заподозрила рэпера в оскорблении чувств верующих из-за видеоклипа на его песню «Новая волна». Сейчас клип проходит психолого-лингвистическую экспертизу. В июне артиста оштрафовали на 100 тыс. руб. по статье о пропаганде запрещенных веществ из-за песен «Розовое вино — 2» и Family.

СК также заинтересовался клипом Моргенштерна Pablo, писала 20 ноября газета «Коммерсантъ». По информации издания, следствию пожаловались, что песня склоняет подростков к употреблению наркотиков (п. «а», ч. 3, ст. 230 УК). Газета указала, что СК решил проверить не только одну композицию рэпера, но YouTube и TikTok каналы исполнителя, а также соцсети его команды: продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.

Проверка СК, передает издание, выявила, что творчество рэпера «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, пропаганду наркотиков», а целевая аудитория его соцсетей «состоит в большей части из подростков».

Глава СК на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» 23 ноября заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками <...> в социальных сетях» и «вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи».

Помимо пропаганды наркотиков и оскорбления чувств верующих рэпера обвиняли в оскорблении ветеранов. Во время интервью журналистки Ксении Собчак в ноябре Моргенштерн признался, что не понимает традиции отмечать День Победы. «Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю», — сказал он.